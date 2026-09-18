Super but de Dadaboyeva ! : Les joueuses de Kotrina Kulbite choquent la Chine

·11·Sport
Super but de Dadaboyeva ! : Les joueuses de Kotrina Kulbite choquent la Chine

Lors du tournoi de football féminin des XXe Jeux asiatiques, qui se déroulent sur les pelouses japonaises, l'une des plus grandes surprises de la journée a été enregistrée. Lors de la 2e journée au stade Gifu Nagaragavi, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan, dirigée par Kotrina Kulbite, a fait preuve d'une grande résilience face à la Chine, multiple championne continentale et l'une des équipes les plus puissantes, décrochant un match nul historique de 1:1. Face aux favorites, nos représentantes ont imposé une discipline de fer et une tactique parfaite basée sur des contre-attaques glaciales.

À la 41e minute, Kholida Dadaboyeva a fait trembler le stade en trouvant le chemin des filets, envoyant notre équipe à la pause avec l'avantage. En seconde période, la Chine a poussé avec toute sa force et Lin Yan a réussi à égaliser à la 70e minute. Cependant, dans les minutes restantes, notre bloc défensif, mené par la gardienne Jonimkulova, a tenu bon pour préserver ce point crucial. Après un autre nul 1:1 contre les Philippines lors de la 1ère journée, notre équipe affrontera Hong Kong le 21 septembre pour la 3e journée, un match décisif pour la qualification en phase à élimination directe.

Alors, comment les filles de Kulbite ont-elles réussi à stopper un géant continental, quel avantage psychologique le but de Dadaboyeva a-t-il apporté, et de quelle victoire avons-nous besoin contre Hong Kong le 21 septembre ?

« Le tir de la 41e minute et la bataille de Gifu » : Chronologie du match

Faits marquants du match entre la Chine et l'Ouzbékistan :

  • 41e minute — Dadaboyeva ouvre le score (0:1) : À la veille de la mi-temps, Kholida Dadaboyeva a transformé avec sang-froid une contre-attaque rapide, plongeant l'adversaire dans la stupeur ;

  • 70e minute — Lin Yan rétablit l'équilibre (1:1) : Accroissant la pression, les Chinoises ont réussi à rétablir l'équilibre grâce aux efforts de Lin Yan ;

  • Super arrêts de Jonimkulova : Notre gardienne Jonimkulova a repoussé plusieurs tirs dangereux, sauvant l'équipe de buts certains ;

  • Défense de fer : Le trio Kochkarova, Shoyimova et Dadaboyeva a neutralisé sans erreur les raids adverses, dans les airs comme au sol.

Compositions et coaching : La tactique de Kotrina Kulbite

Composition et changements de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

  • Composition de départ : 1.Jonimkulova, 3.Dadaboyeva, 7.Kudratova, 10.Habibullayeva, 11.Shoyimova, 15.Zoirova, 16.Mamatkarimova, 17.Karachik, 20.Egamberdiyeva, 21.Oraniyazova, 22.Kochkarova ;

  • Remplaçantes : Ghulomova, Saidova, Hikmatova, Tosheva, Olimjonova, Ablyakimova, Bakhtiyorova, Ergasheva, Nozimova, Turgunova, Dekanbayeva ;

  • Discipline et endurance : La tactique de Kulbite reposait sur la rupture des attaques placées de la Chine, géant asiatique, dès le milieu de terrain, et ce plan a parfaitement fonctionné.

Finale décisive le 21 septembre : L'intrigue avant le choc contre Hong Kong

Analyse avant la 3e journée de la phase de groupes des Jeux asiatiques :

  • Deux nuls et 2 points : Les nuls 1:1 contre les Philippines et la Chine ont démontré la force de caractère de notre équipe nationale ;

  • Victoire impérative contre Hong Kong : Pour atteindre la phase suivante (play-offs), les joueuses de Kulbite doivent gagner largement le match du 21 septembre et améliorer leur différence de buts ;

  • Force mentale : Ne pas perdre contre un géant comme la Chine a considérablement renforcé la confiance de nos filles, leur offrant un avantage psychologique maximal avant le match décisif.

Cette performance courageuse de l'équipe de Kotrina Kulbite au Japon a prouvé une fois de plus au monde entier que le football féminin ouzbek peut rivaliser avec n'importe quel leader asiatique.

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan pourra-t-elle battre largement Hong Kong le 21 septembre et se qualifier pour les play-offs des Jeux asiatiques ? Comment évaluez-vous les chances de nos filles après ce nul contre une équipe aussi forte que la Chine ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez les détails de ce match brûlant avec tous les fans de sport !

Équipe féminine d'OuzbékistanKotrina KulbiteGifu NagaragaviJeux asiatiquesFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Médaille de bronze : l'équipe paralympique d'échecs d'Ouzbékistan monte sur le podiumMédaille de bronze : l'équipe paralympique d'échecs d'Ouzbékistan monte sur le podiumAujourd'hui, 06:35Le directeur sportif de Manchester City révèle le « secret du transfert » d'Abdukodir KhusanovLe directeur sportif de Manchester City révèle le « secret du transfert » d'Abdukodir KhusanovAujourd'hui, 06:25Le Betis intègre le top 3 lors de la 6e journée de Liga, Villarreal s'impose avec caractère à MalagaLe Betis intègre le top 3 lors de la 6e journée de Liga, Villarreal s'impose avec caractère à MalagaAujourd'hui, 06:11Vadim Abramov « explose » après la défaite 3-2 : ses révélations fracassantes !Vadim Abramov « explose » après la défaite 3-2 : ses révélations fracassantes !Aujourd'hui, 06:08Temur Kapadze s'exprime ouvertement sur la victoire 3-2 d'hier et la course au titreTemur Kapadze s'exprime ouvertement sur la victoire 3-2 d'hier et la course au titreAujourd'hui, 05:53Autogoal d'un légionnaire ouzbek ! Le CSKA bat le Dynamo à l'extérieur et monte sur le podiumAutogoal d'un légionnaire ouzbek ! Le CSKA bat le Dynamo à l'extérieur et monte sur le podiumAujourd'hui, 05:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev