Super but de Dadaboyeva ! : Les joueuses de Kotrina Kulbite choquent la Chine
Lors du tournoi de football féminin des XXe Jeux asiatiques, qui se déroulent sur les pelouses japonaises, l'une des plus grandes surprises de la journée a été enregistrée. Lors de la 2e journée au stade Gifu Nagaragavi, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan, dirigée par Kotrina Kulbite, a fait preuve d'une grande résilience face à la Chine, multiple championne continentale et l'une des équipes les plus puissantes, décrochant un match nul historique de 1:1. Face aux favorites, nos représentantes ont imposé une discipline de fer et une tactique parfaite basée sur des contre-attaques glaciales.
À la 41e minute, Kholida Dadaboyeva a fait trembler le stade en trouvant le chemin des filets, envoyant notre équipe à la pause avec l'avantage. En seconde période, la Chine a poussé avec toute sa force et Lin Yan a réussi à égaliser à la 70e minute. Cependant, dans les minutes restantes, notre bloc défensif, mené par la gardienne Jonimkulova, a tenu bon pour préserver ce point crucial. Après un autre nul 1:1 contre les Philippines lors de la 1ère journée, notre équipe affrontera Hong Kong le 21 septembre pour la 3e journée, un match décisif pour la qualification en phase à élimination directe.
Alors, comment les filles de Kulbite ont-elles réussi à stopper un géant continental, quel avantage psychologique le but de Dadaboyeva a-t-il apporté, et de quelle victoire avons-nous besoin contre Hong Kong le 21 septembre ?
« Le tir de la 41e minute et la bataille de Gifu » : Chronologie du match
Faits marquants du match entre la Chine et l'Ouzbékistan :
41e minute — Dadaboyeva ouvre le score (0:1) : À la veille de la mi-temps, Kholida Dadaboyeva a transformé avec sang-froid une contre-attaque rapide, plongeant l'adversaire dans la stupeur ;
70e minute — Lin Yan rétablit l'équilibre (1:1) : Accroissant la pression, les Chinoises ont réussi à rétablir l'équilibre grâce aux efforts de Lin Yan ;
Super arrêts de Jonimkulova : Notre gardienne Jonimkulova a repoussé plusieurs tirs dangereux, sauvant l'équipe de buts certains ;
Défense de fer : Le trio Kochkarova, Shoyimova et Dadaboyeva a neutralisé sans erreur les raids adverses, dans les airs comme au sol.
Compositions et coaching : La tactique de Kotrina Kulbite
Composition et changements de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :
Composition de départ : 1.Jonimkulova, 3.Dadaboyeva, 7.Kudratova, 10.Habibullayeva, 11.Shoyimova, 15.Zoirova, 16.Mamatkarimova, 17.Karachik, 20.Egamberdiyeva, 21.Oraniyazova, 22.Kochkarova ;
Remplaçantes : Ghulomova, Saidova, Hikmatova, Tosheva, Olimjonova, Ablyakimova, Bakhtiyorova, Ergasheva, Nozimova, Turgunova, Dekanbayeva ;
Discipline et endurance : La tactique de Kulbite reposait sur la rupture des attaques placées de la Chine, géant asiatique, dès le milieu de terrain, et ce plan a parfaitement fonctionné.
Finale décisive le 21 septembre : L'intrigue avant le choc contre Hong Kong
Analyse avant la 3e journée de la phase de groupes des Jeux asiatiques :
Deux nuls et 2 points : Les nuls 1:1 contre les Philippines et la Chine ont démontré la force de caractère de notre équipe nationale ;
Victoire impérative contre Hong Kong : Pour atteindre la phase suivante (play-offs), les joueuses de Kulbite doivent gagner largement le match du 21 septembre et améliorer leur différence de buts ;
Force mentale : Ne pas perdre contre un géant comme la Chine a considérablement renforcé la confiance de nos filles, leur offrant un avantage psychologique maximal avant le match décisif.
Cette performance courageuse de l'équipe de Kotrina Kulbite au Japon a prouvé une fois de plus au monde entier que le football féminin ouzbek peut rivaliser avec n'importe quel leader asiatique.
Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan pourra-t-elle battre largement Hong Kong le 21 septembre et se qualifier pour les play-offs des Jeux asiatiques ? Comment évaluez-vous les chances de nos filles après ce nul contre une équipe aussi forte que la Chine ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez les détails de ce match brûlant avec tous les fans de sport !
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