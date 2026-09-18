Karolina Olgin adresse un message spécial à Lionel Messi

Karolina Olgin, présidente démissionnaire du club espagnol d'Eldense, évoluant en deuxième division, a adressé une demande importante à Lionel Messi, nouveau propriétaire de l'équipe. Selon Goal.com, la dirigeante colombienne a officiellement confirmé son départ après avoir confié la gestion du club à la star argentine, lui demandant de chérir les 105 ans d'histoire de l'institution. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le mandat de Karolina Olgin au stade Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat touche à sa fin. Depuis l'achat des parts à Pascual Pérez en octobre 2025, elle a largement contribué au retour de l'équipe masculine en La Liga. Sous sa direction, l'équipe féminine et l'académie du club ont également connu un développement significatif.

Héritage historique et nouveaux espoirs

Dans un communiqué d'adieu officiel publié par le club, Olgin a souligné sa fierté de transmettre les rênes à Lionel Messi. « C'est une immense source de fierté pour moi de lui confier le club, et je suis sereine à l'idée de le laisser entre les mains les plus fiables », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, l'ancienne présidente a adressé une requête spéciale au nouveau propriétaire : « Prenez-en soin, respectez ce qu'il représente pour son peuple et, surtout, apportez de grands rêves à la ville d'Elda ». Elle a également appelé les supporters à réserver un accueil chaleureux à la nouvelle direction dès le premier jour.

Décisions difficiles et perspectives d'avenir

Le mandat d'Olgin a été marqué par des mesures opérationnelles complexes et controversées visant à assurer la stabilité financière du club. En revenant sur cette période, elle a admis avoir pris des décisions difficiles, complexes et souvent impopulaires.

Cependant, elle a exprimé sa conviction que l'avenir sera extraordinaire après avoir confié la gestion à une légende vivante du football mondial. Selon elle, après les difficultés passées, une ère plus brillante attend l'équipe.

Défis sur le terrain

Alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre sous l'égide du nouveau propriétaire, Eldense doit désormais se concentrer sur les résultats sportifs. Après cinq journées de Segunda División, l'équipe occupe la 16e place avec seulement cinq points.

L'équipe se prépare pour une rencontre cruciale ce week-end à domicile contre Eibar. Une victoire est vitale pour s'éloigner de la zone de relégation et redresser la situation.