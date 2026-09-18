Le secret de la vidéo virale au Bernabéu : Lamine Yamal stupéfie le monde avec sa réponse inattendue

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Le secret de la vidéo virale au Bernabéu : Lamine Yamal stupéfie le monde avec sa réponse inattendue

Le racisme dans le football espagnol est à nouveau au centre des débats, mais cette fois-ci, pas avec les déclarations tendues ou les poursuites judiciaires auxquelles tout le monde s'attendait ! Le prodige de 19 ans duFC Barcelone, Lamine Yamal, a révélé pour la première fois sur les ondes de Movistar Plus comment il réagit aux discriminations ouvertes et cachées dont il est victime. La philosophie stoïque de la jeune star, cible des insultes des supporters lors du Clasico au Santiago Bernabéu, surprend non seulement les fans espagnols, mais tout le monde du football. Pourquoi la pression des tribunes ne parvient-elle pas à le briser ?

Insultes au Bernabéu et réaction glaciale

Lors du Clasico disputé à Madrid le 26 octobre 2024, des insultes ont été proférées depuis les tribunes à l'encontre de Yamal et Raphinha :

  • Racisme caché et ouvert : Yamal a confié qu'il a été confronté à de tels regards et propos des milliers de fois dans sa vie, et que les gens le font souvent sans même s'en rendre compte ;

  • Calme dans la réaction : Le sourire indifférent et serein sur le visage du joueur au moment des insultes a surpris beaucoup de monde ;

  • Origines et éducation : Le jeune ailier a souligné que dans l'environnement où il a grandi, de tels vices n'ont jamais été acceptés comme normaux.

« Je ne suis pas d'une autre couleur ! »

« Au bout du compte, les mots de quelqu'un qui m'appelle 'noir' ne m'atteignent jamais — je suis vraiment noir, pas d'une autre couleur. C'est incorrect, mais dans une situation où des milliers de personnes ont payé pour voir mon jeu, je ne vais pas m'énerver contre une seule personne qui me manque de respect », a déclaré Yamal.

Malgré son jeune âge, le joueur neutralise l'arme principale des tribunes adverses en ignorant ces provocations.

La réaction de Lamine Yamal face au racisme

Question / Situation

Point de vue personnel de Lamine Yamal

Fréquence de confrontation dans la vie

Rencontré des milliers de fois, ouvertement ou indirectement

Impact des insultes

Ne le dérange pas personnellement, n'affecte pas son moral

Situation au Bernabéu

A choisi d'ignorer les propos discriminatoires des fans

Principe fondamental

Ne pas gaspiller son énergie pour une personne irrespectueuse quand des milliers d'autres applaudissent

Selon vous, la position calme et indifférente de Lamine Yamal est-elle plus efficace que la méthode de lutte incessante et de médiatisation de Vinícius Júnior ? L'indifférence est-elle la plus grande punition pour les racistes ?

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Lamine YamalFC BarceloneSantiago BernabéuClasico 2024Football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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