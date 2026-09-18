Lancement de l'iPhone 18 Pro : files d'attente et pénuries

Le jour tant attendu par les fans d'Apple à travers le monde est arrivé : la société a lancé la vente officielle des nouveaux smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dans la première vague de pays. Comme le veut la tradition, le lancement de cette nouvelle génération d'appareils est marqué par d'immenses files d'attente et une forte demande. Selon ixbt.com, les acheteurs ont commencé à se rassembler devant les Apple Store dès l'aube. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Ordre et restrictions devant les magasins

Afin de réguler le processus de vente, le personnel d'Apple a installé des barrières spéciales pour diriger le flux des clients. Cependant, les conditions d'achat en magasin sont désormais strictement définies. Selon celles-ci, seuls les utilisateurs ayant effectué une précommande et une réservation peuvent obtenir l'appareil ; les visiteurs sans réservation ne sont pas servis.

Les experts soulignent que cet intérêt marqué pour les nouveaux fleurons a entraîné un épuisement rapide des stocks. En particulier, dans les Apple Store de Zhengzhou, l'un des plus grands centres de production en Chine, tous les modèles d'iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été entièrement vendus dès les premières heures.

Commandes en ligne et délais de livraison

Si les acheteurs ne trouvent pas leur bonheur en magasin, ils sont contraints de passer commande via la boutique en ligne. Cependant, les utilisateurs qui passent commande sur le site officiel font face à des délais de livraison repoussés au mois d'octobre, ce qui démontre que la demande dépasse largement l'offre.

Parallèlement, des rapports indiquent que les nouveaux fleurons sont apparus sur certains marchés noirs avant même le début officiel des ventes. Par exemple, sur le marché russe, notamment dans des points de vente populaires, des modèles d'iPhone 18 Pro Max ont été mis en vente avant le lancement officiel, avec des prix atteignant jusqu'à 900 000 roubles.

Il ne faut pas oublier que les utilisateurs en Russie seront confrontés à une série de restrictions lors de l'utilisation des nouveaux iPhone 18 Pro. Selon ixbt.com, il a été révélé que les propriétaires dans ce pays ne pourront pas utiliser au moins 18 fonctions et services sur l'appareil, ce qui crée des désagréments supplémentaires pour les acheteurs locaux.