Lancement de l'iPhone 18 Pro : files d'attente et pénuries

·5·Technologie
Lancement de l'iPhone 18 Pro : files d'attente et pénuries

Le jour tant attendu par les fans d'Apple à travers le monde est arrivé : la société a lancé la vente officielle des nouveaux smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dans la première vague de pays. Comme le veut la tradition, le lancement de cette nouvelle génération d'appareils est marqué par d'immenses files d'attente et une forte demande. Selon ixbt.com, les acheteurs ont commencé à se rassembler devant les Apple Store dès l'aube. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Ordre et restrictions devant les magasins

Afin de réguler le processus de vente, le personnel d'Apple a installé des barrières spéciales pour diriger le flux des clients. Cependant, les conditions d'achat en magasin sont désormais strictement définies. Selon celles-ci, seuls les utilisateurs ayant effectué une précommande et une réservation peuvent obtenir l'appareil ; les visiteurs sans réservation ne sont pas servis.

Les experts soulignent que cet intérêt marqué pour les nouveaux fleurons a entraîné un épuisement rapide des stocks. En particulier, dans les Apple Store de Zhengzhou, l'un des plus grands centres de production en Chine, tous les modèles d'iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été entièrement vendus dès les premières heures.

Commandes en ligne et délais de livraison

Si les acheteurs ne trouvent pas leur bonheur en magasin, ils sont contraints de passer commande via la boutique en ligne. Cependant, les utilisateurs qui passent commande sur le site officiel font face à des délais de livraison repoussés au mois d'octobre, ce qui démontre que la demande dépasse largement l'offre.

Parallèlement, des rapports indiquent que les nouveaux fleurons sont apparus sur certains marchés noirs avant même le début officiel des ventes. Par exemple, sur le marché russe, notamment dans des points de vente populaires, des modèles d'iPhone 18 Pro Max ont été mis en vente avant le lancement officiel, avec des prix atteignant jusqu'à 900 000 roubles.

Il ne faut pas oublier que les utilisateurs en Russie seront confrontés à une série de restrictions lors de l'utilisation des nouveaux iPhone 18 Pro. Selon ixbt.com, il a été révélé que les propriétaires dans ce pays ne pourront pas utiliser au moins 18 fonctions et services sur l'appareil, ce qui crée des désagréments supplémentaires pour les acheteurs locaux.

AppleiPhone 18 ProTechnologieSmartphoneActualités
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Comparaison des appareils photo de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 UltraComparaison des appareils photo de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 UltraAujourd'hui, 10:53L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaireL'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaireAujourd'hui, 07:18La révolution sans espèces en Inde : reportage depuis le centre des 1 milliard de transactions quotidiennesLa révolution sans espèces en Inde : reportage depuis le centre des 1 milliard de transactions quotidiennesAujourd'hui, 03:59La NASA mise sur Starliner alors que SpaceX termine ses opérationsLa NASA mise sur Starliner alors que SpaceX termine ses opérationsAujourd'hui, 03:50La Chine introduit de nouvelles normes nationales pour les téléviseursLa Chine introduit de nouvelles normes nationales pour les téléviseursAujourd'hui, 01:53Xiaomi annonce le calendrier de mise à jour vers HyperOS 4Xiaomi annonce le calendrier de mise à jour vers HyperOS 4Hier, 22:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien