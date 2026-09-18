Lionel Messi en vive discussion avec le commissaire de la MLS sur le terrain

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Lionel Messi en vive discussion avec le commissaire de la MLS sur le terrain

Après avoir remporté un nouveau trophée avec l'Inter Miami, Lionel Messi s'est retrouvé au centre d'une vive discussion sur la pelouse. Selon Goal.com, la star argentine a eu un échange inattendu et tendu avec le commissaire de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, après la finale de la Campeones Cup. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'incident s'est produit directement sur le terrain après la victoire de l'équipe contre le club mexicain de Cruz Azul. Lors de cette rencontre, l'Inter Miami a battu son adversaire 2-0, s'adjugeant ainsi un nouveau titre prestigieux.

Un but historique et une dispute inattendue

Ce match a revêtu une importance particulière pour la carrière de Lionel Messi. L'attaquant expérimenté a réussi à marquer son 100e but sous les couleurs du club, assurant une victoire convaincante. Cependant, les célébrations d'après-match ont été quelque peu éclipsées par cette altercation avec le dirigeant de la ligue.

Les vidéos diffusées montrent clairement le joueur argentin gesticulant et pointant du doigt Don Garber lors de leur échange, exprimant ses idées avec beaucoup d'émotion. Cette scène a suscité de nombreuses spéculations et débats au sein de la communauté du football et parmi les fans.

Le silence des parties

Pour l'instant, la raison principale de cette discussion inattendue n'a pas été révélée. Selon Goal.com, la direction de la MLS a refusé de commenter la situation. De son côté, le service de presse de l'Inter Miami n'a pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Pour rappel, ce succès est le dernier trophée majeur remporté par l'équipe depuis l'arrivée de Lionel Messi en Floride. Le club avait précédemment remporté la Leagues Cup en 2023, le Supporters' Shield en 2024 et la MLS Cup en 2025.

À ce jour, les instances officielles et le joueur lui-même gardent le silence sur cet incident. Lionel Messi et ses coéquipiers, quant à eux, préfèrent ignorer les rumeurs pour se concentrer sur la préparation des prochains matchs et maintenir leur régularité cette saison.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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