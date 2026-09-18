Huawei domine le marché chinois des smartphones

Le marché chinois des smartphones connaît des changements radicaux, Huawei ayant considérablement renforcé sa position, dépassant ses concurrents avec une avance presque doublée. Selon les données publiées par CNMO, bien que les ventes globales d'appareils dans le pays aient chuté d'environ 10 % au début du mois de septembre, la marque continue de dominer le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données analytiques, du 7 au 13 septembre, Huawei est devenu le leader incontesté sur le marché chinois avec une part de 27 %. Xiaomi occupe la deuxième place avec 14,2 %, tandis que Vivo et Oppo se partagent la troisième place avec un résultat identique de 14 %. La part de la marque Honor s'est élevée à 13,2 %.

Nouvelles forces du marché et impact des lancements

Ce succès n'est pas fortuit et est directement lié aux récents lancements majeurs de l'entreprise. Huawei a notamment présenté au grand public le Mate XT 2, le deuxième smartphone pliable en trois parties au monde. Cela a suscité un vif intérêt de la part des consommateurs et a eu un impact positif sur le volume des ventes.

Par ailleurs, durant cette période, l'entreprise a également présenté le système d'exploitation HarmonyOS 7 ainsi que la nouvelle plateforme de processeur Kirin 9050 Pro. Le fabricant souligne que, pour maintenir l'activité du marché, ce ne sont pas seulement les gadgets pliables qui ont joué un rôle clé, mais aussi d'autres séries populaires comme le Mate 80, le Pura 90 et le nova 16.

La position d'Apple et le déclin temporaire

Apple, qui figure parmi les leaders du marché, n'a enregistré que 12,7 % au cours de la semaine analysée, tombant à la sixième place. Cependant, les experts estiment qu'il s'agit d'un phénomène temporaire, car des raisons calendaires spécifiques en sont la cause.

Il s'avère que la présentation officielle de l'iPhone 18 Pro était prévue pour le 10 septembre, mais ses ventes n'ont commencé que le 18 septembre. Par conséquent, entre le 7 et le 13 septembre, les acheteurs chinois étaient en mode attente pour le nouveau flagship, et les ventes ont été principalement maintenues grâce aux appareils de la génération précédente.