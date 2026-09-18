Le premier ordinateur portable au monde avec Ryzen AI Max+ PRO 495 a été photographié

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Le premier ordinateur portable au monde avec Ryzen AI Max+ PRO 495 a été photographié

Les experts de StorageReview ont présenté les premières photos du HP ZBook Ultra G3a 16, le premier ordinateur portable au monde basé sur le nouveau processeur AMD Ryzen AI Max+ PRO 495. Cet appareil puissant est conçu pour les professionnels travaillant avec l'AI et des calculs intensifs, et devrait être commercialisé en octobre de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon ixbt.com, bien qu'un examen complet n'ait pas encore été publié, des informations préliminaires sur la structure interne et les capacités techniques de l'appareil sont connues. En particulier, l'ordinateur portable attire l'attention avec sa RAM record de 192 GB.

Capacités de mémoire et architecture

Comme le montrent les photos publiées par la publication, les puces de RAM sont placées directement autour du processeur et ne peuvent pas être étendues ultérieurement. Cependant, 192 GB est considéré comme le maximum absolu pour ce type de nouveaux processeurs.

Pour information, les processeurs de la série Ryzen AI 300 précédente avaient une limite de 128 GB pour la prise en charge de la mémoire. La nouvelle génération a non seulement augmenté la capacité totale, mais a également permis de porter la mémoire allouée aux besoins du GPU à 160 GB, contre 96 GB auparavant.

Système de refroidissement et indicateurs de puissance

Les ingénieurs de HP ont augmenté la limite de puissance du processeur (TDP) à 100 W pour ce modèle. C'est nettement plus élevé que les chiffres habituels pour les ordinateurs portables, garantissant des performances élevées.

En raison de la puissance accrue et de la dissipation thermique élevée, l'ordinateur portable est équipé de deux grands ventilateurs et d'une plaque de dissipation thermique spéciale couvrant entièrement le processeur et les puces mémoire. L'appareil est également équipé d'une batterie d'une capacité de 96 Wh.

Le prix du nouvel appareil n'a pas encore été divulgué, mais la RAM étendue et la limite de puissance augmentée devraient constituer une étape importante dans le traitement local des modèles d'AI.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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