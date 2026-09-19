Honor présente la station de travail ultra-compacte Tiangong AXB35 pour l'IA

Le marché des appareils compacts s'enrichit d'une station de travail d'un niveau de puissance inédit. Honor a officiellement annoncé une nouvelle gamme d'ordinateurs compacts nommée Tiangong AXB35, conçue pour le développement et l'exécution de systèmes d'IA directement sur l'appareil. Selon ixbt.com, le modèle le plus avancé de cette série affiche une puissance de calcul extrême pour un volume de boîtier de seulement 2 litres. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le représentant le plus puissant de la nouvelle gamme, le modèle AXB35 Ultra, repose sur la plateforme avancée NVIDIA RTX Spark et est équipé de 128 GB de mémoire unifiée. Le fabricant souligne que ce système peut atteindre une performance allant jusqu'à 1 peta en calculs FP4. Ces indicateurs élevés constituent une étape importante pour les spécialistes travaillant avec l'IA et les réseaux de neurones, accélérant considérablement le flux de travail.

Des capacités immenses cachées dans un petit boîtier

Les dimensions de l'appareil présenté sont de 203 x 70 x 192 mm, pour un poids d'environ 1,5 kg. Malgré sa taille ultra-réduite, la station de travail est conçue pour exécuter des modèles de langage de grande taille directement sur le PC, sans dépendre obligatoirement des services cloud.

La plateforme NVIDIA RTX Spark intègre l'architecture graphique moderne Blackwell RTX ainsi que les technologies de processeur Grace. La configuration matérielle comprend jusqu'à 6144 cœurs CUDA, un processeur Arm à 20 cœurs et 128 GB de mémoire unifiée LPDDR5X. Selon Honor, ce système peut exécuter avec succès des modèles comptant jusqu'à 300 milliards de paramètres.

Capacités techniques et interfaces

Il est important de noter que la possibilité de travailler concrètement avec de tels réseaux de neurones dépend directement du niveau de quantification, de la taille du contexte, du logiciel utilisé et du nombre de tâches exécutées simultanément. L'ordinateur est équipé d'un SSD de 2 TB, avec un total de trois emplacements M.2 dédiés au SSD. L'appareil prend en charge plusieurs modes de consommation d'énergie de 55, 85 et 132 W, l'alimentation étant assurée par un bloc externe de 240 W.

L'appareil compact se distingue également par son riche ensemble d'interfaces. Ses capacités incluent :

Deux ports Ethernet 10GbE

Réseau sans fil moderne Wi-Fi 7

Deux ports USB4 et quatre ports USB-A

HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 pour connecter des moniteurs

Gamme de produits étendue

Il est à noter qu'en plus de la version Ultra, deux autres modèles sont inclus dans cette série. Le modèle AXB35 Standard est basé sur la plateforme Intel Core Ultra X7 358H, avec 64 GB de RAM et un SSD de 512 GB, offrant une performance IA atteignant 180 TOPS. La version AXB35 Pro est équipée de la plateforme AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 GB de mémoire et un SSD de 1 TB, affichant jusqu'à 126 TOPS.

Tous les modèles prennent en charge Windows 11 et Ubuntu. Cela en fait un choix attractif non seulement pour les utilisateurs professionnels, mais aussi pour les développeurs ayant besoin d'un environnement Linux complet pour tester et exécuter des modèles d'IA localement. Pour l'instant, le prix et la date de sortie des stations de travail Honor Tiangong AXB35 n'ont pas été divulgués.