Anthropic ouvre un laboratoire de biologie basé sur l'intelligence artificielle

Anthropic, l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, a confirmé disposer d'un laboratoire physique dédié à la réalisation d'expériences biologiques. Cette étape est considérée comme un tournant majeur visant à étendre les capacités de l'IA au-delà du monde numérique pour résoudre des problèmes médicaux et biologiques réels. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à l'agence Reuters, Erik Kauderer-Abrams, responsable de la division sciences de la vie chez Anthropic, a souligné que pour mener des recherches en biologie, les tests finaux doivent impérativement être effectués dans des conditions de laboratoire réelles. Selon lui, l'entreprise a déjà entamé des activités pratiques dans ce domaine et le laboratoire fonctionne comme les centres de biotechnologie habituels.

Recherche et partenariats

Selon les informations d'ixbt.com, Anthropic a acquis en avril dernier la startup biotechnologique Coefficient Bio, qui opérait en mode furtif, afin d'élargir ses capacités. Actuellement, le laboratoire travaille en étroite collaboration avec des partenaires externes en plus de ses recherches internes. Cependant, l'entreprise ne souhaite pas divulguer les projets spécifiques sur lesquels le laboratoire travaille actuellement.

En particulier, ce laboratoire n'est pas encore spécialisé dans la découverte de médicaments (drug discovery). Anthropic s'efforce de ne pas donner l'impression de concurrencer l'industrie pharmaceutique, car l'entreprise compte de nombreux clients et partenaires importants dans ce secteur. Par exemple, un accord de recherche conjointe sur des médicaments avec Novo Nordisk a été récemment annoncé.

Sécurité et controverses

Parallèlement, Anthropic a déjà fait l'objet de critiques pour avoir proposé des produits susceptibles de concurrencer ceux de ses clients. Pour cette raison, l'entreprise a lancé cette semaine le programme Life Sciences Verification Program. Ce programme offre aux bio-chercheurs qualifiés la possibilité d'utiliser les modèles les plus puissants de l'entreprise.

Cependant, les questions de sécurité restent brûlantes dans le monde de la technologie. La récente démission du chercheur d'Anthropic, Jacob Jackson, a suscité des discussions animées. Il avait averti que ceux qui créent l'IA croient fermement qu'elle pourrait anéantir l'humanité d'ici la fin de la décennie.

Vues contradictoires dans l'industrie

Le responsable de la sécurité de l'entreprise lui-même a estimé à plus de 10 % la probabilité que l'IA nuise à l'humanité au cours de la prochaine décennie. Dans ce contexte, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé le week-end dernier les acteurs de l'industrie à ralentir le rythme et à s'autoréguler. Il qualifie le bioterrorisme comme l'un des plus grands risques liés à l'IA.

Sur fond de tels avertissements sérieux, l'ouverture d'un laboratoire biologique par l'entreprise à San Francisco n'est pas passée inaperçue dans le monde technologique. L'investisseur renommé et fondateur de startup, Chamath Palihapitiya, a commenté la situation avec ironie sur le réseau social X (anciennement Twitter), soulignant que de telles initiatives deviennent préoccupantes.