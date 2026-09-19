Le flagship OnePlus 16 certifié avec une batterie de 9000 mAh et un écran 185 Hz

La marque OnePlus, acteur majeur du marché de la technologie mobile, se prépare activement au lancement de son nouveau flagship : le OnePlus 16. Selon ixbt.com, ce smartphone a passé avec succès la certification 3C en Chine, confirmant officiellement ses capacités techniques et ses spécifications de charge rapide. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

L'appareil, enregistré sous le numéro PYB110, avait déjà reçu les autorisations du SRRC et du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. Les documents de ces agences indiquent que le smartphone prend en charge le réseau 5G N79 dans la plage de fréquences 4800–4960 MHz, ce qui signifie que toutes les étapes de licence nécessaires pour le marché chinois sont terminées.

Batterie et puissance record

L'un des aspects les plus remarquables de ce flagship de nouvelle génération est son autonomie. Selon les informations diffusées par l'initié Digital Chat Station, le OnePlus 16 sera équipé d'une batterie massive de 9000 mAh. Bien que cette capacité ait déjà été utilisée dans les modèles OnePlus Turbo 6 et OnePlus Nord 6, il s'agit d'un record absolu pour la série principale des flagships numériques.

De plus, l'appareil prend en charge la technologie de charge rapide filaire de 100 W. Cela permet de recharger cette énorme batterie en peu de temps, offrant un grand confort aux utilisateurs pour un usage quotidien.

Écran et performances

Le président de OnePlus China, Li Jie, a annoncé que le OnePlus 16 sera le premier appareil sur le marché à fonctionner sous le système d'exploitation ColorOS 17. Ce logiciel de qualité garantira une stabilité optimale basée sur Android 17. Les capacités d'affichage du smartphone ne laisseront pas non plus les passionnés de technologie indifférents.

Comme l'a souligné le dirigeant de l'entreprise, le nouveau flagship sera le premier appareil à offrir un écran à très haute fréquence de 165 Hz à l'échelle mondiale pour toutes les applications. Dans des scénarios de jeu spécifiques, ce chiffre pourra même atteindre 185 Hz.

Système de caméras et attentes

Les capacités optiques de l'appareil devraient également être de haut niveau. Selon les fuites, le OnePlus 16 sera doté d'un capteur principal de 200 MP avec une taille de 1/1,4 pouce. Il sera accompagné d'un module ultra grand-angle de 50 MP et d'un téléobjectif périscopique de 50 MP avec un capteur de 1/1,95 pouce.

À l'heure actuelle, des informations supplémentaires concernant le lancement international de ce flagship et d'autres détails techniques devraient être annoncées prochainement. Avec son écran unique et sa batterie impressionnante, ce nouvel appareil est prêt à concurrencer sérieusement le marché.