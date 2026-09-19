À Grozny, en Russie, s'est achevé le prestigieux tournoi international à la mémoire du premier président de la Tchétchénie, Akhmat-Khadji Kadyrov, qui a réuni les meilleurs lutteurs de lutte libre du monde. Dans cette compétition intense et sans compromis, où se sont affrontés les élèves des écoles de lutte les plus célèbres et redoutables du Caucase, notre talentueux lutteur représentant l'Ouzbékistan Shahzodbek Yarashev a fait preuve d'une véritable maîtrise et d'une volonté de fer.

Engagé dans la catégorie de poids la plus compétitive, celle des moins de 70 kg, notre compatriote a surmonté toutes les difficultés pour décrocher une honorable médaille de bronze et a renforcé une fois de plus le prestige de notre lutte nationale sur la scène internationale. Dans cette catégorie, les titres principaux sont revenus aux représentants du Daghestan, terre de lutte, et de la Tchétchénie, pays hôte : le Daghestanais Aznaur Tavayev a remporté l'or, le Tchétchène Magomed-Emi Eltemirov l'argent, tandis que Shahzodbek Yarashev et le Kazakh Mais Aliyev ont partagé la troisième marche du podium.

Alors, quels facteurs ont permis à Yarashev de triompher sur les tapis de Grozny, dominés par les écoles de lutte les plus redoutables au monde, et comment ce succès évalue-t-il le potentiel de la lutte ouzbèke face aux grandes compétitions ?

« Combats enflammés en 70 kg et répartition du podium » : Résultats

Le classement final de la catégorie des 70 kg au tournoi international de Grozny :

1ère place (Médaille d'or) : Aznaur Tavayev (Daghestan) — le lutteur le plus brillant du tournoi en termes de technique et de tactique ;

2ème place (Médaille d'argent) : Magomed-Emi Eltemirov (Tchétchénie) — a atteint la finale parmi les hôtes et a sécurisé l'argent ;

3ème place (Médaille de bronze) : Shahzodbek Yarashev (Ouzbékistan) — a rapporté une médaille précieuse à notre pays grâce à des combats acharnés et un sang-froid exemplaire ;

3ème place (Médaille de bronze) : Mais Aliyev (Kazakhstan) — est monté sur le podium en tant que représentant de l'école de lutte d'Asie centrale.

« Pression caucasienne et véritable combat sur tapis » : Le secret du succès de Yarashev

Les spécificités du tournoi de Grozny et le résultat obtenu par notre compatriote :

Environnement de compétition extrême : Les écoles de lutte du Daghestan, de Tchétchénie et du Caucase du Nord sont considérées comme l'étalon-or mondial de la lutte libre ; monter sur le podium dans cette arène exige une maîtrise immense ;

Stabilité tactique : En 70 kg, chaque mouvement se décide en quelques secondes ; Shahzodbek a su équilibrer sa défense et ses contre-attaques face à des adversaires expérimentés et agressifs ;

Acquisition d'expérience internationale : Ce tournoi commémoratif a permis à nos athlètes de lutter sous une pression maximale avant les prochains championnats du monde et continentaux.

Analyse sportive : Experts et conclusion des entraîneurs

Évaluation du staff technique et des experts en lutte libre :

La nouvelle génération de la lutte ouzbèke : La médaille de Shahzodbek Yarashev dans une arène aussi prestigieuse confirme qu'une solide réserve se forme dans notre pays, tant dans les catégories lourdes que légères et moyennes ;

Surmonter le blocage psychologique : Monter sur le podium lors de tournois organisés sur le tapis des adversaires renforce considérablement la confiance de l'athlète en ses propres forces ;

Projets futurs : Cette médaille de bronze ouvre la voie à notre représentant pour s'assurer une place de titulaire dans les prochains Grands Prix internationaux et compétitions asiatiques.

La médaille de bronze obtenue par Shahzodbek Yarashev lors de ce prestigieux tournoi à Grozny prouve une fois de plus que l'école ouzbèke de lutte libre peut rivaliser à armes égales avec les grands noms mondiaux, même dans un environnement difficile.

Selon vous, dans quelle mesure de telles victoires sur les tapis du Caucase augmentent-elles les chances de nos lutteurs aux futurs championnats d'Asie et du monde ? Dans quelles autres grandes compétitions pouvons-nous attendre des médailles d'or de Shahzodbek Yarashev dans un avenir proche ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez ce succès important de notre lutteur avec tous les passionnés de sport !