173 milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland en un an

Les glaciers du Groenland ne cessent de reculer depuis 30 ans. Au cours de la dernière saison, la perte de la couche de glace a atteint une ampleur encore plus importante.

Selon les données du Service géologique du Danemark et du Groenland, durant la saison 2025–2026, au Groenland, près de 173 milliards de tonnes de glace ont fondu.

À titre de comparaison, ce chiffre était de 130 milliards de tonnes la saison précédente. Cependant, ce n'est pas le record historique : en 2012, la calotte glaciaire du Groenland avait diminué de 458 milliards de tonnes en une seule saison.

Les expertssoulignent que la masse des glaciers a augmenté pour la dernière fois lors de la saison 1995–1996. Depuis lors, la calotte glaciaire du Groenland diminue régulièrement depuis près de 30 ans.

L'experte Signe Hillerup Larsen a souligné que cette situation est l'une des conséquences graves du réchauffement climatique. Selon elle, la hausse des températures accélère le processus de fonte des glaces.

Les spécialistes avertissent que ces changements pourraient avoir des conséquences non seulement pour le Groenland, mais pour le monde entier. En effet, la fonte des immenses glaciers peut entraîner une élévation du niveau des océans et affecter les processus naturels marins.