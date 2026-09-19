OnePlus 16 : batterie de 9000 mAh et écran 185 Hz annoncés

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OnePlus 16 : batterie de 9000 mAh et écran 185 Hz annoncés

Le marché des smartphones se prépare à accueillir un nouveau record. Selon ixbt.com, le célèbre insider Abhishek Yadav a révélé toutes les spécifications techniques clés du futur flagship, le OnePlus 16. Ce modèle devrait établir de nouvelles normes dans l'industrie mobile grâce à sa puissance immense et ses capacités avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'un des aspects les plus remarquables du nouvel appareil est son écran. Selon les informations, le smartphone sera équipé d'une dalle BOE X4. Bien que son taux de rafraîchissement standard soit de 165 Hz, il peut atteindre un record de 185 Hz dans certains jeux spécifiques, offrant une expérience visuelle extrêmement fluide pour les joueurs.

Puissance et performances records

L'autonomie de l'appareil est également impressionnante. L'insider souligne que le flagship OnePlus 16 sera doté d'une batterie massive de 9000 mAh. Pour recharger une telle capacité, des technologies de charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W sont prévues.

La partie matérielle n'est pas en reste. Elle sera basée sur le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, pas encore officiellement annoncé. De plus, l'appareil prendra en charge la bande 5G n79 et fonctionnera sous la plateforme logicielle ColorOS 17.

Capacités photo

En matière de photographie, le flagship prétend également être leader de sa catégorie. L'appareil photo principal sera équipé d'un capteur de 200 MP avec un format optique de 1/1,4 pouce. En outre, le bloc arrière comprendra deux autres modules de 50 MP chacun : un ultra grand-angle et un périscopique.

Pour rappel, l'insider Abhishek Yadav, à l'origine de cette fuite, est connu pour la précision de ses prédictions. Il avait précédemment révélé les caractéristiques techniques des Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T Lite avant leur annonce officielle. Ces nouvelles fuites suscitent un grand intérêt parmi les passionnés de technologie.

OnePlus 16SnapdragonSmartphoneFlagshipTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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