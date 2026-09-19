Les détails du prochain combat de Bakhodir Jalolov sont connus

Double champion olympique et fierté nationale, invaincu dans la catégorie des poids lourds de la boxe professionnelle, Bakhodir Jalolova officiellement confirmé les détails de son prochain grand combat. Le puncheur, surnommé la « Grande Machine » ouzbèke, montera sur le ring le 17 octobre lors de la Grande-Bretagne soirée de boxe explosive Dubois vs Wardley à Londres.

Pour ce combat crucial, Jalolov affrontera le dangereux boxeur local, Solomon Dacres. Le Britannique compte 11 combats professionnels, avec 10 victoires et 1 défaite, subie par KO il y a deux ans face à David Adeleye. De son côté, Bakhodir Jalolov affiche un palmarès parfait de 17 victoires en 17 combats, ne laissant aucune chance à ses adversaires.

Alors, quelles sont les chances de Jalolov sous la pression du public londonien, pourquoi Dacres est-il considéré comme un test sérieux, et dans quelle mesure cette victoire rapprochera-t-elle Bakhodir d'un titre mondial chez les poids lourds ?

« 17-0 contre 10-1 » : Comparaison des forces en présence sur le ring

Statistiques clés des boxeurs avant le combat de Londres :

Bakhodir Jalolov (Ouzbékistan) : 17 combats, 17 victoires, un record d'invincibilité et une série de KO dévastateurs, la plupart terminés avant la limite ;

Solomon Dacres (Grande-Bretagne) : 11 combats, 10 victoires et 1 défaite ; représentant de la solide école britannique des poids lourds ;

La seule défaite de Dacres : Mis KO il y a deux ans contre David Adeleye, mais revenu depuis avec une série de victoires ;

Lieu et date du combat : 17 octobre, Londres — dans le cadre de la carte de la soirée Dubois vs Wardley.

« Undercard de Dubois vs Wardley » : Pourquoi ce combat est-il crucial pour Jalolov ?

L'importance stratégique de la soirée londonienne pour la carrière de Jalolov :

Conquérir le marché britannique : La Grande-Bretagne est la plateforme financière et médiatique mondiale des poids lourds ; une victoire ici ferait grimper ses classements en flèche ;

Sous le regard des promoteurs mondiaux : La soirée impliquant Dubois et Wardley sera suivie par des millions de téléspectateurs et les plus grands promoteurs mondiaux ;

Un pas important vers le Top 10 : Une victoire convaincante contre Solomon Dacres sur ses terres ouvrirait grand les portes à une prétention officielle aux titres mondiaux (WBC, WBA, WBO et IBF) ;

L'ambiance locale : Le soutien des fans anglais envers Dacres sera un test de pression psychologique et de résilience pour Jalolov.

Analyse sportive : Les expertsconcluent et prévoient le combat

Avis des commentateurs et experts internationaux de boxe :

Avantage de taille et d'allonge de Jalolov : Grâce à ses longs bras, son jab rapide et sa puissante main gauche, Bakhodir devrait prendre le contrôle dès les premiers rounds ;

L'agressivité de Dacres : Le boxeur local tentera certainement de réduire la distance et de placer des coups inattendus pour casser le rythme ;

Probabilité élevée de KO : Compte tenu du passé de Dacres, les experts estiment que sous la pression intense de Jalolov, le combat pourrait se terminer avant la limite.

Ce duel du 17 octobre à Londres promet d'être un moment historique confirmant la domination de Bakhodir Jalolov dans le monde de la boxe professionnelle.

À votre avis, à quel round Bakhodir Jalolov mettra-t-il Solomon Dacres KO, ou le combat ira-t-il jusqu'au bout ? Quel super poids lourd aimeriez-vous voir affronter Jalolov après cette victoire ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette nouvelle mondiale de la boxe ouzbèke avec tous les passionnés !