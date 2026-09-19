«Plan de guerre» : le Royaume-Uni recommande à la population de stocker de l'eau et des conserves

La question de la préparation aux situations d'urgence est de nouveau à l'ordre du jour au Royaume-Uni. Selon la BBC, le gouvernement appelle la population à se préparer à des scénarios où la vie quotidienne pourrait être gravement perturbée. Dans ce cadre, il est question de disposer chez soi de réserves d'eau et de nourriture longue conservation pour quelques jours, de renforcer la résilience civile et de prendre en compte des scénarios de guerre potentiels.

Il est important de noter que cela ne signifie pas, comme le suggèrent les réseaux sociaux, qu'un ordre officiel spécifique a été donné à la population britannique de « se préparer à la guerre ».Les recommandations officielles du gouvernement sont plus larges : elles visent à être autonome pendant quelques jours en cas de coupure d'électricité ou d'eau, d'intempéries, de pannes d'infrastructures ou d'autres urgences.

Pourquoi ce sujet refait-il surface au Royaume-Uni ?

Dans une analyse du 17 septembre, le correspondant spécial de la BBC, Allan Little, a soulevé la question de savoir dans quelle mesure la société britannique est préparée, sur le plan mental et pratique, à une crise grave ou à une situation de guerre.

Le document mentionne que le gouvernement a commencé à mettre à jour son « war book » (livre de guerre), un plan définissant le fonctionnement des systèmes étatiques en cas de crise majeure ou de guerre. La BBC note que ce document n'avait pas été actualisé depuis des décennies.

Ce changement montre que l'approche de la sécurité nationale et de la résilience civile au Royaume-Uni est en cours de révision.

Quelle quantité d'eau et de nourriture faut-il avoir chez soi ?

La plateforme gouvernementale britannique de préparation aux urgences recommande aux citoyens de conserver chez eux des réserves de base pour quelques jours.

La liste officielle comprend des aliments longue conservation ne nécessitant pas de réfrigérateur ou d'équipement complexe, de l'eau potable, une trousse de premiers secours, une lampe de poche, des piles ou une batterie externe, une radio et les médicaments nécessaires.

Sur la plateforme gouvernementale, pour l'eau potable en situation d'urgence, il est recommandé une quantité d'environ 2,5 à 3 litres par personne et par jour. Pour une réserve de trois jours, cela représente environ 7,5 à 9 litres d'eau par personne.

Un sondage gouvernemental de 2026 a montré que la préparation de la population aux situations d'urgence est encore inégale. Si 60 % des répondants ont déclaré disposer de trois jours de nourriture ne nécessitant pas de préparation, seuls 4 % possédaient au moins trois jours d'eau potable à raison de 3 litres par personne et par jour.

Il ne s'agit pas seulement de guerre

La plateforme officielle « Prepare » du gouvernement britannique ne lie pas les situations d'urgence uniquement aux conflits militaires.

Elle mentionne également les coupures d'approvisionnement en eau, les pannes d'électricité, les conditions météorologiques extrêmes, les accidents d'infrastructure et d'autres cas d'urgence. C'est pourquoi la recommandation de stocker de l'eau et de la nourriture n'est pas une prédiction du début d'une guerre spécifique, mais est présentée comme une mesure de préparation à diverses crises.

Le débat sur l'armée britannique s'intensifie également

Un autre aspect du sujet concerne les débats sur le potentiel militaire du pays et la taille de l'armée professionnelle.

L'ancien commandant de haut rang de l'OTAN, le général Sir Richard Shirreff, a déclaré qu'une armée de 70 000 personnes pourrait ne pas suffire pour une guerre à grande échelle et a évoqué la nécessité de discuter d'une forme de conscription. Il s'agit de la position personnelle de Shirreff, et non d'un nouveau régime de service militaire obligatoire annoncé par le gouvernement britannique.

À l'heure actuelle, il n'y a pas de service militaire obligatoire au Royaume-Uni. Une note d'information de la bibliothèque de la Chambre des communes de mars 2026 précise que les forces armées du pays sont une armée de volontaires professionnels.

À quoi ressemble la préparation de la population ?

Le contenu des recommandations officielles est assez simple : en cas d'urgence, l'aide peut ne pas arriver immédiatement ou certains services peuvent être temporairement indisponibles.

C'est pourquoi le gouvernement recommande à la population de préparer à l'avance :

quelques jours d'eau potable ;

de la nourriture longue conservation ;

des trousses de premiers secours ;

les médicaments nécessaires ;

une lampe de poche et des piles supplémentaires ;

une batterie externe pour le téléphone ;

une radio pour écouter les messages d'urgence ;

un plan de communication et d'action avec les membres de la famille.

Que signifie la mise à jour du « plan de guerre » ?

Le gouvernement britannique a également mis à jour le Registre national des risques 2026. Le document évalue les risques les plus graves pouvant affecter le pays et ses intérêts, et vise à renforcer le système de préparation aux urgences pour les citoyens et les organisations.

Dans cette optique, la mise à jour du « war book » peut être considérée comme une révision des scénarios permettant d'assurer la continuité de la gouvernance, de l'approvisionnement et de la vie publique en cas de crise majeure.

Cela ne signifie pas que « le Royaume-Uni a décidé d'entrer en guerre ».

La question principale pour la société britannique

L'aspect qui attire l'attention dans le processus actuel est la manière dont le gouvernement et les autorités militaires expliquent les risques à la population.

D'un côté, l'État renforce la préparation aux urgences. De l'autre, les experts militaires débattent du potentiel de défense du pays, de la taille de l'armée et de la préparation aux conflits potentiels.

Cependant, ces faits ne permettent pas de conclure qu'une guerre est imminente au Royaume-Uni.

Ce qui est clair pour l'instant : Londres a commencé à considérer la préparation aux urgences non pas seulement comme une tâche des agences gouvernementales, mais comme une question de résilience globale de la société.

Le stock d'eau et de conserves à la maison est l'une des expressions les plus simples de cette approche.