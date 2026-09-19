Le smartphone Clicks Communicator avec clavier physique a été présenté

De nos jours, presque tous les smartphones se ressemblent, avec des écrans tactiles occupant la majeure partie de leur surface. Cependant, selon ixbt.com, la société Clicks a annoncé que le développement de son premier smartphone Clicks Communicator, doté d'un clavier QWERTY physique, touche à sa fin et que ses spécifications techniques ont été considérablement améliorées. Prévu pour une sortie en décembre, cet appareil est destiné aux utilisateurs qui travaillent beaucoup avec du texte et aiment rédiger des messages, rappelant les appareils BlackBerry classiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Avant le lancement, les fabricants ont décidé de renforcer les capacités principales de l'appareil en fonction des demandes des clients. En particulier, la mémoire vive (RAM) a été augmentée de 50 %, passant de 8 GB à 12 GB. De plus, la capacité de la batterie a été augmentée, passant de 4000 mAh à 4350 mAh par rapport au plan initial.

Sécurité de la batterie et modifications techniques

Lors de la création de l'appareil, les ingénieurs ont dû abandonner leurs plans initiaux. Il était initialement prévu d'utiliser une batterie silicium-carbone, mais la société a constaté un taux de défaillance élevé lors de ses tests. Par conséquent, la décision est passée aux batteries lithium-ion traditionnelles. La nouvelle batterie lithium-ion est conçue pour plus de 800 cycles de charge.

Le smartphone fonctionne sous Android. Lors de la commande, les clients pourront choisir la disposition du clavier physique qui leur convient. En termes d'apparence, l'appareil sera disponible en trois couleurs principales : Smoke, Onyx et Clover. De plus, 12 options de design interchangeables pour le panneau arrière seront proposées, dont deux revêtements imitant le cuir.

Accessoires et services supplémentaires

Un écosystème de protections et de services spéciaux a également été préparé pour l'appareil. Clicks a conclu un partenariat avec la marque Dbrand pour lancer des accessoires :

La coque de protection MNML est proposée en trois couleurs au prix de 39 dollars.

Un kit comprenant deux protections d'écran Prism et un outil d'installation précise est évalué à 34,95 dollars.

Le programme de garantie étendue Clicks Care de deux ans coûte 129,99 dollars.

La garantie Clicks Care couvre les dommages causés par les chutes, les contacts avec des liquides, les écrans brisés, les objectifs d'appareil photo, le boîtier, les boutons et les connecteurs. La société promet d'envoyer un nouvel appareil plutôt que de procéder à une réparation longue, mais un paiement supplémentaire de 49 dollars est prévu pour chaque cas d'assurance.

De plus, le service Clicks Mobile, prenant en charge la technologie eSIM, sera lancé pour les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Grâce à ce service, il sera possible d'activer la communication mobile et Internet directement sur l'appareil Communicator, et les utilisateurs connectés bénéficieront de deux mois de communication gratuits. Un emplacement physique séparé est également disponible pour les cartes nano-SIM traditionnelles.

Actuellement, les précommandes pour le Clicks Communicator sont ouvertes. Jusqu'au 1er octobre, il est possible de commander le smartphone pour 500 dollars, après quoi son prix conseillé passera à 650 dollars. Les premiers appareils seront livrés aux clients en décembre 2026.