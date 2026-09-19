«Le jeune homme qui tourne la tête à 180 degrés» : la vérité derrière la vidéo virale (vidéo)

·5·Monde
«Le jeune homme qui tourne la tête à 180 degrés» : la vérité derrière la vidéo virale (vidéo)

Une vidéo montrant une personne sur une moto tournant la tête de manière inhabituelle vers l'arrière est devenue virale sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des utilisateurs. Certains comptes ont affirmé que la personne dans la vidéo était capable de tourner son cou à 180 degrés.

Certaines pages ayant diffusé la vidéo ont indiqué qu'elle avait été filmée en Inde. Cependant, il n'existe pour l'instant aucune information sur l'identité de la personne, ni sur le moment ou l'endroit exact où la vidéo a été prise.

S'agit-il d'une véritable capacité ou d'une illusion d'optique ?

Certains utilisateurs ayant vu la vidéo ont interprété la situation comme une capacité extraordinaire. D'autres ont supposé que l'image pourrait paraître différente en raison de l'angle de la caméra et de la rotation des épaules et du corps.

Par conséquent, il n'y a pour le moment aucune base pour qualifier le mouvement dans la vidéo de rotation exacte à 180 degrés.

Vidéo ViraleRéseaux SociauxIllusion D'optiqueIndeInsolite
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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