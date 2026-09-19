Alors que la cérémonie de remise du Ballon d'Or, la distinction individuelle la plus prestigieuse du football européen, approche, les débats entre stars et experts s'intensifient. L'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a surpris la communauté footballistique en déclarant que son coéquipier, le brillant ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, est actuellement le meilleur joueur de la planète. La star française Astu Foot LF+ a salué dans une interview la performance fantastique de Kvara la saison dernière, affirmant que le trophée devrait lui revenir : « Pour moi, Kvara est le meilleur joueur du monde. S'il gagne le Ballon d'Or, j'en serais très heureux, car il le mérite amplement. La saison qu'il a réalisée a été tout simplement incroyable. ».

Cette reconnaissance ne repose pas seulement sur la camaraderie, mais sur des faits solides : la saison dernière, Kvaratskhelia a disputé 16 matchs en Ligue des champions, inscrivant 10 buts et délivrant 7 passes décisives, ce qui lui a valu d'être officiellement élu « Meilleur joueur » du tournoi. Arrivé à Paris en janvier 2025 en provenance du Napoli, le prodige géorgien est rapidement devenu le cœur et le moteur de l'équipe de Luis Enrique.

Alors, Kvaratskhelia peut-il vraiment devancer des prétendants comme Vinícius, Rodri, Bellingham et Mbappé pour devenir le premier lauréat du Ballon d'Or issu du Caucase, et quel impact sa révolution parisienne a-t-elle sur le monde du football ?

« 17 actions décisives en 16 matchs et meilleur joueur de la LDC » : les records de Kvaratskhelia

Les statistiques uniques de l'ailier géorgien la saison dernière :

Le roi incontesté de la Ligue des champions : En 16 rencontres dans la compétition reine, il a marqué 10 buts et délivré 7 passes décisives ;

Meilleur joueur de la LDC : Il a été officiellement reconnu par l'UEFA comme la star incontestée de la Ligue des champions à l'issue de la saison ;

Des débuts parisiens sans temps d'adaptation : Transféré du Napoli en janvier 2025 pour plus de 100 millions d'euros, il s'est immédiatement intégré et a pris le leadership de l'équipe ;

Un duo terrifiant avec Dembélé : Le tandem composé de Dembélé à droite et Kvaratskhelia à gauche a fait de l'attaque du PSG l'arme la plus redoutable du continent.

« Un soutien ouvert de Dembélé » : l'unité dans le vestiaire

Les points clés derrière la déclaration retentissante de la star française :

Soutien plutôt que concurrence interne : Alors que les clubs étoilés connaissent souvent des tensions autour du Ballon d'Or, le vote de Dembélé pour Kvaratskhelia témoigne d'une atmosphère saine au sein du groupe ;

Choix et confiance de l'entraîneur : La liberté totale accordée à Kvara dans la tactique de Luis Enrique a porté son potentiel de dribble et de frappe à son paroxysme ;

Le nouveau leader de l'ère post-Mbappé : Kylian Mbappé parti, Kvaratskhelia a parfaitement comblé le vide dans l'attaque parisienne.

Analyse du football international : comment se déroule la course au Ballon d'Or ?

L'avis des journalistes sportifs et experts européens :

À l'aube d'un événement historique : Si Kvaratskhelia remporte le prix, il rejoindra le cercle restreint des génies ayant gagné ce trophée depuis la Géorgie indépendante et l'ex-Union soviétique ;

Un rôle décisif contre les grands : Kvaratskhelia a marqué des buts cruciaux non seulement contre les outsiders, mais aussi contre les top clubs en phase à élimination directe de la LDC ;

Une concurrence féroce : Les experts voient en lui un rival principal face aux stars du Real Madrid et de Manchester City , mais sa domination en LDC augmente considérablement ses chances.

Cette déclaration courageuse d'Ousmane Dembélé prouve une fois de plus que Khvicha Kvaratskhelia a atteint les sommets de l'élite mondiale et est devenu l'un des joueurs majeurs de notre époque.

Selon vous, Khvicha Kvaratskhelia mérite-t-il plus le Ballon d'Or cette année que Vinícius, Rodri et d'autres stars, grâce à sa saison fantastique en LDC et ses 17 actions décisives ? Son éclat au PSG peut-il faire de lui le numéro un mondial dans les années à venir ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette sensation parisienne à tous les fans de football !