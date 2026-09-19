Le verre de protection de l'iPhone 18 Pro s'avère plus résistant que celui de la concurrence

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Le verre de protection de l'iPhone 18 Pro s'avère plus résistant que celui de la concurrence

Le célèbre blogueur JerryRigEverything a soumis le nouvel iPhone 18 Pro à ses tests de résistance traditionnels. Selon ixbt.com, le verre de protection de l'appareil s'est révélé beaucoup plus résistant aux agressions extérieures que celui de nombreux autres modèles phares. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le processus de test n'a pas commencé directement par les épreuves de durabilité. Dans un premier temps, le blogueur a filmé en détail le fonctionnement de l'ouverture variable de l'appareil photo du nouveau smartphone sous un microscope. La zone de l'écran dissimulant l'un des capteurs du système FaceID a également été examinée de près au microscope.

Résultats des tests de résistance

L'attention principale de l'expert s'est portée, comme toujours, sur le verre de protection de l'écran. Habituellement, sur les smartphones modernes, les rayures commencent à apparaître sous l'effet de matériaux ayant une dureté de niveau 6 sur l'échelle de Mohs. Cependant, cette règle ne s'applique pas au dernier appareil d'Apple.

Il s'avère que même les matériaux de niveau 6 sur l'échelle de Mohs n'ont laissé aucune trace sur l'écran de l'iPhone 18 Pro. Cela signifie que la couche de verre utilisée par les ingénieurs d'Apple est nettement plus dure que celle de la plupart des produits concurrents sur le marché.

Résistance du châssis et conclusions finales

Outre les tests de dureté, le blogueur a également vérifié la résistance de l'appareil à la flexion, comme à son habitude. Il est souligné que le châssis de l'iPhone 18 Pro a passé ce test de pression mécanique sans aucun problème et avec brio.

Les résultats obtenus sont une nouvelle positive pour les utilisateurs pour qui la sécurité et la durabilité de l'écran sont essentielles au quotidien. Un tel niveau de résistance du verre du nouveau smartphone réduit considérablement le risque de rayures accidentelles et prolonge la durée de vie de l'appareil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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