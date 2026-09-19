Y a-t-il un code mathématique caché dans la pyramide d'Égypte ?

La célèbre pyramide de Khéops en Égypte, la Grande Pyramide de Gizeh, pourrait dissimuler un système mathématique lié à la Lune, aux étoiles et aux planètes. Une nouvelle théorie avancée par le chercheur Saifi Levi suggère que les dimensions de l'édifice contiennent des modèles numériques et des lois reflétant les connaissances des anciens Égyptiens en mathématiques et en astronomie.

Selon un journal britannique, Levi a étudié les dimensions fondamentales telles que la hauteur, la base et les faces inclinées de la pyramide. Il a effectué des calculs basés sur les fractions utilisées dans les mathématiques de l'Égypte antique et a noté que certains résultats ressemblent à des cycles astronomiques et à des constantes mathématiques.

L'étude est basée sur un article publié sur la plateforme SSRN. Cependant, ce travail n'a pas encore fait l'objet d'un processus d'examen officiel par les pairs.

Y a-t-il des références astronomiques dans les dimensions de la pyramide ?

L'un des calculs de Levi 27,5 a donné le chiffre. Le chercheur relie cet indicateur à l'intervalle entre deux périgées consécutifs, les points où la Lune est la plus proche de la Terre, soit environ 27,55 jours qu'il est.

Un autre calcul 70 a montré le chiffre. Levi a lié ce résultat à la période d'environ 70 jours durant laquelle l'étoile Sirius devient invisible en raison de la forte luminosité du Soleil.

Il affirme que certains calculs pourraient également correspondre aux mouvements de planètes comme Jupiter, Saturne, Vénus et Mars. La théorie mentionne également des liens potentiels avec des constantes mathématiques telles que π (pi) et le Nombre d'or .

Pour vérifier si ces modèles sont apparus par hasard, Levi a effectué une comparaison avec les dimensions de 100 000 modèles de pyramides générés par ordinateur . Selon ses calculs, environ 2,4 pour cent des modèles présentaient des résultats similaires.

Selon le chercheur, cela indique que les dimensions de la pyramide de Gizeh pourraient avoir été choisies délibérément selon un certain ordre. Cependant, Levi lui-même admet que ce résultat ne prouve pas que les anciens Égyptiens ont construit l'édifice comme un code mathématique ou astronomique spécifique.

Quel était le but réel de la construction de la pyramide ?

La Grande Pyramide de Gizeh a été construite il y a environ 4 500 ans, sous le règne du pharaon Khéops. Elle est traditionnellement considérée comme faisant partie du complexe funéraire de Khéops.

Cependant, Saifi Levi propose une interprétation différente. Selon sa théorie, la pyramide pourrait ne pas être seulement un tombeau, mais aussi un édifice colossal servant à préserver des connaissances anciennes.

Le chercheur a également suggéré un lien potentiel avec la colline primordiale sacrée associée au début de la création dans la mythologie égyptienne antique — « Benben » .

Pour l'instant, ces idées restent au stade de théorie et nécessitent des recherches supplémentaires par des experts indépendants pour être confirmées.