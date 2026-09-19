Samsung dévoile les dates de sortie internationales de la mise à jour One UI 9.0

Le géant technologique sud-coréen Samsung a révélé le calendrier mondial de sa dernière interface système. Selon ixbt.com, l'entreprise a commencé cette semaine le déploiement de la version stable du logiciel One UI 9.0 pour les smartphones Galaxy S26 en Corée du Sud. Désormais, les dates de lancement de cette mise à jour majeure sur les autres marchés internationaux ont été clarifiées. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

En s'appuyant sur les informations fournies par la division thaïlandaise de l'entreprise, les dates auxquelles cette mise à jour apparaîtra pour la première fois en dehors du territoire sud-coréen ont été communiquées. Habituellement, Samsung teste ses mises à jour logicielles majeures sur son marché domestique avant de les déployer progressivement dans d'autres pays.

Distribution mondiale et délais

Selon les données de Samsung Thailand, la version One UI 9.0 pour les appareils de la série Galaxy S26 sera disponible dans ce pays à partir du 21 septembre de cette année. Les experts soulignent qu'il est prévu que la mise à jour commence à être largement diffusée sur d'autres marchés internationaux au cours de cette même période.

De plus, conformément aux plans d'expansion progressive du logiciel, la deuxième vague est prévue pour le 28 septembre. À cette date, d'autres modèles phares populaires de l'entreprise devraient également bénéficier des fonctionnalités du dernier système d'exploitation.

Plans pour le mois prochain

Selon les rapports, outre les séries phares, d'autres modèles populaires ne sont pas en reste. En particulier, une version stable de l'interface One UI 9.0 est également en cours de préparation pour les propriétaires du gadget Galaxy S23 FE.

Selon la source, le processus de déploiement de cette mise à jour importante pour les smartphones Galaxy S23 FE est prévu pour commencer en octobre de cette année. Cela montre que Samsung offre aux utilisateurs la possibilité de mettre à jour progressivement le logiciel de leurs appareils.