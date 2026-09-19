La NASA envoie trois rovers dotés d'IA pour explorer la Lune

La NASA se prépare à lancer le projet CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration), qui consiste à explorer la surface lunaire de manière collaborative sans pilotage direct depuis la Terre. Selon Ixbt.com, cette mission innovante verra trois rovers autonomes partir vers le satellite naturel de la Terre en 2026 pour accomplir des tâches scientifiques sans intervention humaine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

L'objectif principal de cette nouvelle mission est de tester la coordination de plusieurs petits appareils utilisant l'AI et la communication mutuelle, sans commandes constantes des opérateurs terrestres. Chaque petit robot est équipé de panneaux solaires, de caméras modernes et d'un système de calcul puissant permettant une prise de décision autonome.

Navigation autonome et répartition des tâches sur la Lune

Selon les plans, les trois rovers atterriront dans la région de Reiner Gamma, située dans l'Océan des Tempêtes sur la face visible de la Lune . Ils commenceront ensuite à explorer en profondeur la surface lunaire et ses couches souterraines à l'aide de caméras et de géoradars. Les appareils décideront eux-mêmes quand se déplacer, quel itinéraire choisir et comment contourner les obstacles.

Les experts expliquent que les opérateurs confient aux robots une mission générale, telle que « explorer une zone spécifique ». Ensuite, les rovers répartissent entre eux la zone et la charge de travail en fonction des ressources et des conditions disponibles. Chaque appareil trace son propre itinéraire sécurisé et échange des données avec les autres via une station de base.

Conditions extrêmes et solutions techniques

En raison de l'absence d'atmosphère sur la Lune, les appareils sont exposés à un fort rayonnement solaire, et la température diurne en surface peut atteindre 114 degrés. De plus, les calculs nécessaires à la navigation autonome génèrent une chaleur supplémentaire. C'est pourquoi les ingénieurs ont divisé le fonctionnement des rovers en cycles spéciaux de 30 minutes.

Après chaque période d'activité, les appareils s'éteignent temporairement pour éviter la surchauffe, refroidissent et rechargent leurs batteries grâce à l'énergie solaire. Une fois redémarrés, ils reprennent contact et poursuivent leur travail. Cette mission de courte durée, prévue pour 14 jours, servira à tester pleinement la capacité de travail en groupe dans des conditions lunaires réelles.

Ce projet s'appuie sur les succès des précédentes missions martiennes de la NASA. Par exemple, plus de 90 % des déplacements du rover Perseverance sont déjà effectués de manière autonome, bien que la direction générale soit toujours définie par des spécialistes terrestres. Sur la Lune, CADRE franchit une nouvelle étape : plusieurs appareils devront non seulement trouver leur chemin ensemble, mais aussi se partager et accomplir une mission scientifique commune.