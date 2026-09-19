Les habitants de San Francisco évacuent leur colère en criant ensemble au bord de l'océan

À San Francisco, aux États-Unis, plus de 100 habitants se sont rassemblés au bord de l'océan Pacifique pour évacuer leur colère, leur stress et leurs émotions négatives accumulées d'une manière tout à fait inhabituelle. Face à l'océan, ils ont crié ensemble à pleins poumons pour exprimer leurs sentiments.

Un événement unique « Guttural Scream at the Sea », ce qui signifie littéralement « Cri guttural à la mer ». Il a été organisé près d'Ocean Beach par un habitant local, Daniel Egan.

Egan a déclaré qu'il avait lui-même ressenti le besoin de crier fort. C'est pourquoi il a proposé l'idée de rassembler d'autres personnes pour libérer collectivement leurs émotions refoulées.

Parmi les raisons de participer mentionnées dans l'annonce de l'événement, on trouve la hausse des loyers, le mécontentement lié à l'intelligence artificielle, la colère et le simple fait que l'on se sente plus léger après avoir crié.

Qui a crié le plus fort ?

Avant le cri collectif, un concours spécial a été organisé entre les participants. La puissance, la durée et le style du cri des participants ont été évalués.

Lors du concours, Olivia Guglielmotto a gagné. Son cri a été enregistré à 121,9 décibels . Ce résultat est légèrement inférieur au record du monde de 129 décibels .

La gagnante a reçu un petit porte-voix en guise de prix.

Olivia a souligné que son cri puissant n'était dédié à aucun problème ou événement particulier.

« Ce n'était pas pour une chose en particulier, c'était pour le monde entier » , a-t-elle déclaré.

Les organisateurs ont souligné que cet événement inhabituel a permis aux participants d'exprimer ouvertement les émotions accumulées dans la vie quotidienne et de se sentir un peu plus légers.