NASA et SpaceX conviennent de trois vols supplémentaires vers la Station spatiale internationale

L'agence spatiale américaine NASA et la société SpaceX, propriété d'Elon Musk, ont signé un nouvel accord majeur pour l'envoi d'équipages vers la Station spatiale internationale (ISS). Selon ixbt.com, ce contrat supplémentaire dans le cadre du programme Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), d'une valeur d'environ un milliard de dollars, assurera le financement des futures expéditions spatiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Conformément à cette modification, SpaceX effectuera trois missions spatiales habitées supplémentaires pour la NASA, baptisées Crew-15, Crew-16 et Crew-17. Le budget total de ce contrat s'élève à 946 millions de dollars, portant à 17 le nombre total de missions commandées par la NASA à SpaceX. Ce partenariat garantit le fonctionnement continu de la station spatiale dans les années à venir.

Détails du financement et conditions du contrat

L'accord précise que les fonds alloués couvrent non seulement les vols eux-mêmes, mais aussi un large éventail de processus préparatoires. La somme inclut notamment les coûts de formation de l'équipage sur Terre, le lancement de la fusée, les opérations en orbite, le retour en toute sécurité des équipages, les travaux de récupération ainsi que la livraison des cargaisons nécessaires pour chaque expédition.

De plus, le vaisseau spatial Dragon doit servir de « canot de sauvetage » d'urgence pour l'équipage lorsqu'il est amarré à l'ISS. Cette mesure de sécurité supplémentaire vise à protéger la vie des astronautes dans toute situation imprévue. La durée de validité du nouvel accord a été prolongée jusqu'en 2030, et la préparation au lancement des trois nouvelles missions est prévue pour 2027 et 2028.

Historique du partenariat et perspectives d'avenir

Compte tenu de ce nouvel accord, la valeur totale du contrat conclu avec SpaceX dans le cadre du programme CCtCap a atteint 5,92 milliards de dollars. Rappelons que la NASA avait initialement signé ses premiers contrats avec Boeing et SpaceX en 2014. Cependant, grâce à ses développements réussis, SpaceX a obtenu la certification pour transporter des humains dans l' espace en novembre 2020.

Actuellement, dans le cadre des prochaines missions de la NASA, la mission Crew-12 est en cours. Dans le cadre de ce programme, le vaisseau Dragon a atteint l'orbite avec succès avec son équipage et continue d'accomplir ses tâches tout en étant amarré à la Station spatiale internationale. Ces étapes renforcent davantage la participation de l'humanité à l'exploration spatiale.