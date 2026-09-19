Le corps du pilote de 53 ans disparu dans le Grand Canyon a été retrouvé

Le corps de Timothy Allen Smith, père de trois enfants, disparu avec deux amis lors d'une crue soudaine dans le Grand Canyon aux États-Unis, a été retrouvé après près de trois semaines.

Le bureau du médecin légiste du comté de Coconino a confirmé que les restes retrouvés appartenaient à Timothy Smith, 53 ans. Ils ont été découverts le 14 septembre par des agents du Service des parcs nationaux près de Crystal Rapid, sur le fleuve Colorado.

Tim, qui vivait à Star Valley Ranch dans le Wyoming, avait disparu le 29 août après une crue soudaine dans les secteurs de Bright Angel Canyon et Phantom Ranch. Il était en voyage pour faire de la randonnée, pêcher et camper avec ses amis de longue date, John Justi et Brent Rosenkrans. C'est ce qu'a rapporté Need To Know.

L'épouse de Tim, Kerri Smith, a confirmé son décès sur Facebook, affirmant que sa famille avait espéré son retour pendant trois semaines.

« Nous n'attendons plus. Tim a été retrouvé il y a deux jours par les sauveteurs du parc national du Grand Canyon. Ce n'est pas l'issue que nous souhaitions, mais nous savons qu'il faisait ce qu'il aimait avec John et Brent », a déclaré Kerri.

Ses deux amis ont également été victimes de la crue

John Justi, un chiropraticien de 46 ans, et Brent Rosenkrans, un instructeur d'arts martiaux de 42 ans, qui étaient entrés dans le canyon avec Tim, sont également décédés.

Les trois amis avaient commencé leur voyage, planifié depuis des mois, le 28 août. Le lendemain, vers 14h30, alors qu'ils se trouvaient près de Bright Angel Creek, une crue soudaine a été déclenchée par de fortes pluies.

Le courant violent a détruit presque toutes les passerelles piétonnes au-dessus du ruisseau, emportant des structures métalliques et divers débris. Le système de conduite d'eau Transcanyon a également subi des dommages importants.

Au cours des deux jours suivants, plus de 80 personnes ont été secourues, la plupart évacuées par hélicoptère.

Le corps de John a été retrouvé le 30 août et celui de Brent le 31 août. Tim était la dernière personne portée disparue pendant les recherches.

Ses restes ont été localisés à environ 10 miles en aval de la zone de Phantom Ranch.

Que sait-on du pilote Tim ?

Tim a grandi à Granbury, au Texas, puis a déménagé dans l'ouest du Wyoming avec sa femme Kerri et leurs trois enfants. Le couple était marié depuis 18 ans.

Sa famille se souvient de lui comme d'un amoureux de la nature qui aimait la randonnée, le camping, découvrir de nouveaux endroits et aider les autres.

Tim travaillait comme pilote ; ses proches ont indiqué qu'il pilotait pour la compagnie d'aviation privée NetJets.

Après sa mort, de nombreux messages de condoléances ont été exprimés par ses proches et les communautés où il a vécu. Son amour pour sa famille et sa foi religieuse ont été particulièrement soulignés.

L'Emmanuel Bible Church, que Tim et sa famille fréquentaient dans le Wyoming, a organisé une veillée de prière pendant les recherches. Des hommages ont également été publiés par le groupe des anciens élèves de la Granbury High School.

Le Service des parcs nationaux des États-Unis a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles de Tim, John et Brent, et a remercié les équipes de recherche et les organisations partenaires qui ont travaillé dans des conditions difficiles pendant plusieurs semaines.