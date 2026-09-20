«Test décisif à Moscou» : Pashinyan va décider du sort du chemin de fer avec Poutine !

L'intrigue stratégique qui définit l'équilibre géopolitique et logistique dans la région du Caucase du Sud a atteint une nouvelle étape. Dans une interview accordée au portail BoonTV, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a officiellement annoncé son intention de discuter de la question de la concession du « Chemin de fer du Caucase du Sud » (SCR) comme sujet prioritaire lors de sa prochaine rencontre en tête-à-tête avec le président russe Vladimir Poutine . L'objectif des échanges précédents entre les deux chefs d'État et des négociations qui auront lieu prochainement à Moscou est de trouver des solutions mutuellement acceptables pour les deux parties.

Cependant, ce dialogue se déroule dans le contexte des avertissements sévères et sérieux émis précédemment par le Kremlin : le vice-Premier ministre russe, Alexeï Overtchouk, a ouvertement déclaré que si la concession ferroviaire était vendue à un pays tiers ou révisée, Erevan ferait face à de lourdes conséquences, notamment la perte totale des cargaisons russes et la fin de toute coopération avec les « Chemins de fer russes » (RZD). Le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a confirmé que la visite de Pashinyan à Moscou, sur invitation de Poutine, aurait lieu dans les prochains jours, les dates précises étant en cours de coordination en fonction des agendas des dirigeants.

Quels sont donc les objectifs politiques derrière la tentative d'Erevan de modifier la concession ferroviaire, Moscou acceptera-t-elle de perdre le contrôle de cette voie stratégique, et quel impact ce conflit aura-t-il sur la carte logistique régionale ?

« Avertissement, concession et voyage à Moscou » : Chronique des relations Erevan-Moscou

Les principales étapes du développement du différend ferroviaire entre l'Arménie et la Russie :

La déclaration ouverte de Nikol Pashinyan : Dans sa déclaration au journaliste de BoonTV, le Premier ministre a souligné que la question ferroviaire est à l'ordre du jour le plus important et qu'il cherchera des compromis mutuellement acceptables lors des négociations avec Poutine ;

L'ultimatum ferme de Moscou : Le vice-Premier ministre russe Alexeï Overtchouk a fermement rappelé que la vente de la concession serait désastreuse pour l'Arménie, privant le pays des cargaisons russes et de l'intégration avec les RZD ;

Absence de raisons objectives : Les autorités russes affirment qu'il n'y a aucune base économique ou logistique pour transférer la concession à un tiers, soulignant que même les États membres de l'Union européenne sont intéressés par le chemin de fer russe ;

Confirmation officielle de Dmitri Peskov : Le représentant du Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine a invité Pashinyan à Moscou et que la visite aura lieu dans les prochains jours après accord sur les agendas des chefs d'État ;

Nœud stratégique : Le réseau ferroviaire reliant le Caucase du Sud reste non seulement un levier économique, mais aussi un outil d'influence politique majeur.

Concession du « Chemin de fer du Caucase du Sud » : Comparaison des positions des parties

Critères de confrontation principale entre Moscou et Erevan :

Paramètres et directions Position de la partie russe (Moscou) Position de la partie arménienne (Erevan) Niveau des négociations Proposition de Vladimir Poutine, rencontre au Kremlin Futur voyage de Nikol Pashinyan à Moscou Sort de la concession Aucune base objective pour la vente, le contrat doit être maintenu Révision de la question et recherche d'une solution mutuellement acceptable Risques encourus Arrêt des cargaisons russes, rupture des liens avec les RZD Tentative d'attirer des investisseurs internationaux alternatifs Impact logistique Isolement d'Erevan alors que l'UE et les voisins coopèrent Rétablissement du contrôle sur les corridors de transport régionaux Ordre du jour officiel Peskov : le moment de la rencontre est coordonné selon l'agenda des dirigeants Pashinyan : « C'est la question la plus importante de ces négociations »

Analyse géopolitique : Les experts sur le futur dialogue au Kremlin

Conclusions des experts en politique internationale et logistique des transports :

Risque de siège stratégique : La sortie des chemins de fer arméniens de la concession russe pourrait couper complètement Erevan des routes commerciales du nord — un coup économique majeur pour un pays enclavé ;

Manœuvre diplomatique de Pashinyan : La direction arménienne tente de maintenir l'équilibre entre l'Occident et l'Orient en diversifiant les infrastructures de transport, mais Moscou considère cela comme une menace directe pour ses intérêts ;

Poids de la déclaration d'Overtchouk : Le gouvernement russe a déclaré à l'avance qu'il ne ferait aucune concession sur cette question et qu'il est prêt à utiliser des leviers de pression financière ;

Importance décisive de la rencontre avec Poutine : Les négociations à Moscou détermineront non seulement le sort du chemin de fer, mais aussi la place future de l'Arménie au sein de la CEI et de l'Union économique eurasiatique.

La visite attendue de Nikol Pashinyan à Moscou et son dialogue avec Poutine devraient constituer un point historique décisif pour savoir qui contrôlera les artères de transport dans le Caucase du Sud.

Selon vous, Nikol Pashinyan parviendra-t-il à modifier la concession ferroviaire lors des négociations avec Vladimir Poutine malgré la forte opposition de Moscou, ou l'Arménie sera-t-elle contrainte de se plier aux exigences russes ? Cette confrontation logistique ne provoquera-t-elle pas une nouvelle crise dans le Caucase du Sud ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse des négociations importantes de la grande géopolitique avec tous vos proches et les passionnés de sujets internationaux !