Thomas Tuchel impose des conditions strictes à Harry Maguire et met fin à son avenir en sélection

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Thomas Tuchel impose des conditions strictes à Harry Maguire et met fin à son avenir en sélection

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a pris des décisions radicales et sans compromis lors de l'annonce de sa dernière liste. Alors qu'il prépare les matchs de la Ligue des Nations, le technicien a entrepris d'instaurer une nouvelle culture et une nouvelle discipline au sein du groupe. Dans ce contexte, le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, a de nouveau été écarté, compromettant sérieusement sa carrière internationale. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon les informations d'ixbt.com, Maguire a été exclu de l'équipe nationale en raison des tensions et des critiques publiques survenues après la Coupe du Monde. Tuchel a préféré intégrer le joueur d'Everton, Jarrad Branthwaite, à la place du défenseur expérimenté. Ce choix montre clairement que les portes de la sélection se referment pour Harry.

Le mécontentement de Maguire et de sa mère

La controverse survenue avant la Coupe du Monde avait été vivement critiquée par le joueur lui-même et ses proches. La mère de Harry Maguire avait notamment exprimé sa profonde déception et sa colère face à la non-sélection de son fils. Cette pression médiatique et l'expression publique du mécontentement du joueur n'ont pas du tout plu au technicien allemand.

Lors de la conférence de presse, Thomas Tuchel a souligné que le comportement du joueur ne faisait que nuire à l'équipe. « Cela n'aide en rien. Je ne vais pas lui reprocher cela toute sa vie, car ce n'est pas mon genre, mais je n'ai pas apprécié », a déclaré le sélectionneur.

Une opportunité pour Trent Alexander-Arnold

Contrairement à Harry Maguire, le défenseur Trent Alexander-Arnold a obtenu une chance de revenir en équipe nationale. Profitant des blessures de cadres d'Arsenal et de Chelsea, Trent a vu les portes de la sélection s'ouvrir à nouveau. Bien que Tuchel reconnaisse le talent du joueur, il lui a imposé des exigences défensives strictes.

Selon le sélectionneur, Alexander-Arnold doit impérativement améliorer ses performances défensives. « Je connais son talent et j'ai entendu dire à quel point il est déterminé à porter le maillot national. C'est maintenant le moment idéal pour lui de faire ses preuves », a ajouté Tuchel.

Thomas TuchelHarry MaguireTrent Alexander-ArnoldÉquipe d'AngleterreActualités Football
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Jahongir Tursunov
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