Le nombre de centenaires au Japon dépasse pour la première fois les 100 000

Le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus au Japon a dépassé les 100 000 pour la première fois. Selon les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le pays compte actuellement 107 677 centenaires.

Leur nombre augmente depuis 56 années consécutives. En un an, le nombre de centenaires a progressé de 7 914 personnes.

Les femmes constituent la grande majorité des centenaires. Sur les 107 677 personnes, 94 298 sont des femmes, soit environ 88 %. La femme la plus âgée du Japon a 114 ans et l'homme le plus âgé a 112 ans.

Parallèlement, le pays est confronté à un autre problème démographique. Le taux de natalité au Japon diminue et la population vieillit. En conséquence, la réduction de la population active et l'augmentation des besoins en services de retraite, médicaux et sociaux deviennent des enjeux cruciaux.