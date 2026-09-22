Le projet d'énergie nucléaire du futur, promu par l'une des personnes les plus riches du monde, Bill Gates, a rencontré un obstacle majeur et une crise inattendue. La société « TerraPower », appartenant au milliardaire, avait annoncé avec enthousiasme la signature de contrats avec 12 nouveaux fournisseurs pour la construction du réacteur modulaire avancé n° 1, baptisé « Natrium », dans la ville de Kemmerer, dans l'État du Wyoming.

Cependant, selon le rapport de Construction Dive une publication influente du secteur, le géant le plus expérimenté des États-Unis, la société « Bechtel », qui construit des centrales nucléaires avec succès depuis des décennies, a quitté le projet de manière inattendue. Bien que le géant de la construction ait justifié son départ par le transfert de ses experts vers d'autres projets demandés dans le monde, les experts considèrent cela comme une « gifle sévère » pour l'équipe de Gates.

Les analystes du secteur soulignent qu'un fort désaccord est apparu entre les théoriciens « qui se prennent pour des génies », composés de diplômés du Massachusetts Institute of Technology (MIT), et les praticiens conservateurs qui ont construit des dizaines de réacteurs au XXe siècle. Ce conflit a porté un coup dur aux ambitions de Washington de dépasser la Russie et la Chine dans la course à l'atome grâce aux petits réacteurs modulaires (SMR) — à l'heure actuelle, le seul réacteur modulaire de faible puissance en activité au monde se trouve en Russie, et « Rosatom » construit sa première station commerciale étrangère en Ouzbékistan.

Alors, le réacteur au sodium de Bill Gates est-il une illusion sur papier ? Comment la construction dans le Wyoming se poursuivra-t-elle sans son plus grand entrepreneur, et qui prend la tête de la course mondiale à l'atome ?

« 12 contrats, une révolte des praticiens et la concurrence en Ouzbékistan » : 5 points clés de l'événement

Les faits les plus importants du conflit autour du projet de Bill Gates :

Le départ de « Bechtel » du projet : L'entrepreneur principal, qui a construit le plus grand nombre de blocs énergétiques nucléaires dans l'histoire des États-Unis, a cessé de travailler sur le projet « TerraPower » de Gates ;

Le conflit entre « génies » et praticiens : Les experts ont confirmé l'émergence d'un conflit psychologique et technique entre les théoriciens du MIT et les praticiens de la construction réelle ;

12 contrats urgents : Après le départ de l'entrepreneur, « TerraPower » a été contraint de signer des contrats avec 12 fournisseurs pour sauver le premier réacteur « Natrium » à échelle industrielle de l'hémisphère occidental ;

Un coup porté aux ambitions nucléaires des États-Unis : Washington voulait surpasser la Russie et la Chine sur le marché mondial précisément grâce aux petits réacteurs modulaires, mais les désaccords internes ralentissent le projet ;

Le facteur Ouzbékistan : Alors qu'aux États-Unis, les réacteurs modulaires sont encore au stade de projet et de controverse, « Rosatom » a déjà commencé la construction de la première petite centrale nucléaire commerciale en Ouzbékistan.

La course aux petits réacteurs modulaires (SMR) : comparaison du projet de Bill Gates et de ses concurrents

Indicateurs analytiques de la situation aux États-Unis et sur le marché mondial :

Critères et paramètres « TerraPower » (Projet de Bill Gates) « Rosatom » (Russie et marché international) Concept du réacteur « Natrium » (Réacteur rapide au sodium) RITM-200N (Petit réacteur refroidi à l'eau) Site principal Wyoming, Kemmerer (États-Unis) Ouzbékistan (Premier projet commercial étranger) État du projet L'entrepreneur principal est parti, recherche de fournisseurs Construction et phase pratique entamées Équipe d'ingénierie « Startuppers » théoriciens et cadres du MIT Ingénieurs classiques de la corporation d'État Analogue en fonctionnement Inexistant (Seul un complexe d'essai est prévu) Le seul réacteur flottant et terrestre en activité au monde Problème principal rencontré Conflit avec le géant « Bechtel » Sanctions internationales et obstacles géopolitiques

Expertise en énergie nucléaire et géopolitique : pourquoi cet événement est-il un signal pour le marché mondial ?

Conclusions des analystes internationaux de l'énergie et des experts en ingénierie :

La philosophie de la « Silicon Valley » n'a pas fonctionné dans la construction de centrales nucléaires : L'équipe de Bill Gates traite les technologies nucléaires comme un logiciel ou une start-up informatique ; cependant, dans la sécurité nucléaire et l'industrie lourde, ce n'est pas le style « agir vite et apprendre de ses erreurs » qui compte, mais les protocoles conservateurs et stricts de géants comme « Bechtel » ;

Le risque de retard pour les États-Unis : Le retard du réacteur « Natrium » repousse de plusieurs années la suprématie des États-Unis sur le marché des petits réacteurs modulaires, et pendant ce temps, les concurrents pourraient s'emparer du marché ;

L'Asie centrale et le choix judicieux de l'Ouzbékistan : Alors qu'en Occident, les projets SMR ne parviennent pas à sortir des discussions et des conflits internes, le lancement par l'Ouzbékistan de la construction de petits réacteurs éprouvés offre un avantage pratique pour prévenir le déficit énergétique ;

Division du personnel : Le rappel par « Bechtel » de ses employés du projet crée une pénurie de constructeurs nucléaires hautement qualifiés sur le site du Wyoming, ce qui augmentera certainement les coûts de construction de plusieurs fois.

Ce problème majeur rencontré par l'équipe de Bill Gates montre que l'énergie nucléaire ne se résout pas seulement avec des milliards de dollars, mais avec une expérience d'ingénierie lourde.

Selon vous, Bill Gates pourra-t-il terminer son réacteur au sodium après avoir perdu son entrepreneur principal et rendre le leadership nucléaire aux États-Unis, ou ce projet restera-t-il sur papier ? Que pensez-vous de la construction d'une petite centrale nucléaire en Ouzbékistan ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse sur l'intrigue la plus brûlante de l'énergie mondiale avec tous vos amis et passionnés du secteur !