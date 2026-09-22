Le talentueux latéral de 19 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov a de nouveau attiré l'attention des fans et des experts étrangers en donnant une véritable leçon de football sur les pelouses européennes. Lors de la 9e journée de la Super League suisse, le FC Lugano a écrasé Lausanne 4-0 à l'extérieur. Titulaire, l'international ouzbek a été l'un des artisans de l'un des buts les plus esthétiques de la rencontre à la 52e minute : après un coup franc, il a éliminé son vis-à-vis sur l'aile droite grâce à une série de feintes rapides avant d'adresser un centre chirurgical dans la surface.

À la réception de ce caviar, Hannes Delcroix a marqué de la tête, scellant ainsi son triplé. La vidéo du dribble et de la passe décisive de Karimov est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de vives discussions. Auteur d'une prestation active pendant 72 minutes, notre compatriote affiche désormais un bilan de « 1 but + 1 passe décisive » en seulement 7 matchs cette saison. Plus important encore, grâce à cette victoire, Lugano totalise 25 points et s'installe seul en tête du championnat suisse, avec 6 points d'avance sur son plus proche poursuivant, les Young Boys.

Alors, à quelle vitesse ces pas de géant du défenseur de 19 ans lui ouvriront-ils les portes des cinq grands championnats européens ? Fabio Cannavaro en fera-t-il son arme maîtresse en équipe nationale, et Lugano conservera-t-il son avance pour le titre ?

« Chef-d'œuvre sur l'aile droite, triplé de Delcroix et leadership solitaire » : les 5 points clés du récital de Karimov

Faits marquants de la large victoire sur le terrain de Lausanne et de la performance de l'international ouzbek :

Une place de titulaire indiscutable : Le jeune Behruz Karimov, 19 ans, a débuté ce match difficile à l'extérieur et a maintenu un rythme élevé jusqu'à sa sortie à la 72e minute ;

Super passe décisive à la 52e minute : Notre défenseur a éliminé son adversaire sur l'aile droite avec plusieurs feintes élégantes avant d'offrir un centre millimétré pour le triplé de Hannes Delcroix ;

Efficacité « 1+1 » en 7 matchs : Depuis son arrivée à Lugano, Karimov a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues, totalisant 1 but et 1 passe décisive ;

La déroute de Lausanne : Le triplé de Hannes Delcroix (35', 48', 52') et un but contre son camp de Karim Sow ont infligé une lourde défaite 0-4 aux locaux ;

6 points d'avance en championnat : Avec 8 victoires et 1 nul en 9 journées, Lugano trône en tête avec 25 points, laissant les Young Boys à une distance confortable.

Super League suisse : Le match contre Lausanne et les statistiques de Behruz Karimov

Indicateurs du match et carte de visite européenne du défenseur ouzbek :

Critères et paramètres Statistiques et détails du match Score final Lausanne 0:4 Lugano (Large victoire à l'extérieur) Rôle de Behruz Karimov Titulaire (72 minutes jouées), 1 passe décisive Buteurs H. Delcroix (35', 48', 52' — passe de Karimov), K. Sow (csc) Bilan global de Karimov à Lugano 7 matchs, 1 but (16 septembre contre Saint-Gall), 1 passe décisive Classement de Lugano 9 matchs, 8 victoires, 1 nul, 25 points (1ère place) Écart avec le dauphin Sur le club des Young Boys 6 points d'avance Calendrier des prochains matchs 10 octobre, Lugano — Lucerne (23:30 heure de Tachkent)

Expertise football et scouting : Pourquoi le jeu de Behruz Karimov attire-t-il les grands clubs européens ?

Conclusions des recruteurs internationaux et des commentateurs sportifs :

Le standard du latéral moderne : Dans le football européen actuel, les talents les plus précieux ne sont pas seulement les défenseurs purement défensifs, mais des profils universels comme Behruz, capables de contrôler tout le couloir, de gagner leurs duels en dribble et d'adresser des centres précis ;

Capacité d'adaptation rapide : À 19 ans, s'adapter à une nouvelle langue, une nouvelle culture et à l'intensité physique du championnat suisse pour être décisif dès ses 7 premiers matchs témoigne d'une force mentale impressionnante ;

Lugano, un tremplin idéal : Le championnat suisse est un marché clé pour la Serie A italienne, la Bundesliga allemande et la Ligue 1 française ; une telle régularité dans une équipe leader place Karimov sur les radars des grands championnats dès le prochain mercato estival ;

Un atout précieux pour l'Ouzbékistan : Alors que l'équipe nationale manque de vitesse et d'apport offensif sur les ailes, la montée en puissance de Behruz augmente considérablement les chances de notre sélection lors des éliminatoires.

Le dribble magique et la passe décisive de Behruz Karimov à la 52e minute prouvent que la nouvelle génération du football ouzbek commence à se faire un nom sur les terrains européens.

Selon vous, Behruz Karimov peut-il remporter le titre avec Lugano et rejoindre l'un des 5 grands championnats européens dès la saison prochaine ? Que pensez-vous de sa technique et de ses feintes ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette nouvelle sur l'exploit de notre légionnaire !