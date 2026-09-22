Top 10 : La course aux médailles des Jeux asiatiques de Nagoya s'intensifie

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Top 10 : La course aux médailles des Jeux asiatiques de Nagoya s'intensifie

Les deux premiers jours des XXe Jeux asiatiques d'été, organisés à Nagoya, au Japon, ont mis en évidence une concurrence féroce sur la carte sportive du continent. À l'issue de la deuxième journée, où 29 délégations ont déjà remporté au moins une médaille, la République populaire de Chine a pris une avance incontestée, ne laissant aucune chance à ses rivaux. Avec 12 titres décrochés en une seule journée, les représentants de l'Empire du Milieu dominent le classement général avec 23 médailles d'or. Le Japon, pays hôte (8 ors), et la Corée du Sud (5 ors) occupent traditionnellement le trio de tête.

Parmi les équipes d'Asie centrale, le Kazakhstan s'est hissé de manière sensationnelle à la 4e place avec 4 médailles d'or, tandis que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a enrichi son palmarès grâce à la victoire du karatéka Abdulvahob Rashidov, rejoignant le top 10 aux côtés du Myanmar (9e-10e places). Notre équipe compte désormais une collection complète de médailles : 1 or, 1 argent et 1 bronze.

La délégation ouzbèke pourra-t-elle intégrer le top 5 avec le début des épreuves de lutte, de boxe et de judo ? Quelqu'un pourra-t-il stopper la marche triomphale de la Chine, et quels athlètes nous promettent de nouvelles victoires pour cette 3e journée ?

« 23 médailles d'or pour la Chine, l'ascension du Kazakhstan et la réserve de l'Ouzbékistan » : les 5 indicateurs clés du 2e jour

Les faits statistiques les plus marquants du deuxième jour des Jeux asiatiques de Nagoya :

  • La pression inégalée de la Chine : Les athlètes chinois ont accumulé 23 médailles d'or, 10 d'argent et 5 de bronze (38 médailles au total), devançant leurs poursuivants de plus du double ;

  • La collection complète de l'Ouzbékistan : Notre délégation compte pour l'instant 1 or, 1 argent et 1 bronze, occupant la 9e-10e place au classement général par équipes ;

  • L'effet Rashidov : La médaille d'or d'Abdulvahob Rashidov en karaté, obtenue en battant l'athlète local, a permis à l'Ouzbékistan d'entrer dans le top 10 ;

  • Concurrence régionale : Le Kazakhstan occupe solidement la 4e place avec 4 médailles d'or, le Kirghizistan est 20e avec 3 bronzes, et le Tadjikistan en compte 1 ;

  • 29 pays sur le podium : À la fin de la deuxième journée, 29 comités nationaux olympiques d'Asie ont déjà réussi à figurer parmi les médaillés.

XXe Jeux asiatiques d'été (Nagoya) : tableau des médailles après le 2e jour

Comparaison des performances des pays leaders et des représentants d'Asie centrale :

Rang

Pays / Délégation

Or

Argent

Bronze

Total

1

République populaire de Chine

23

10

5

38

2

Japon (Hôte)

8

12

12

32

3

République de Corée

5

3

15

23

4

Kazakhstan

4

1

3

8

...

...

...

...

...

...

9-10

Ouzbékistan

1

1

1

3

9-10

Myanmar

1

1

1

3

...

...

...

...

...

...

20

Kirghizistan

0

0

3

3

29

Tadjikistan

0

0

1

1

Expertise sportive : Pourquoi la véritable ascension de l'Ouzbékistan commence maintenant ?

Conclusions des analystes internationaux et des commentateurs sportifs nationaux :

  • « L'artillerie lourde » n'est pas encore entrée en lice : Les premiers jours des Jeux asiatiques ont été consacrés à la natation, à la gymnastique et à certains arts martiaux ; les principales « usines à médailles » de l'Ouzbékistan, à savoir la boxe, la lutte libre et gréco-romaine, l'haltérophilie et le taekwondo, débutent tout juste ;

  • Réserve d'or en boxe et en lutte : L'Ouzbékistan est un leader incontesté en Asie dans ces disciplines ; dès le début de ces finales, le nombre de médailles d'or de notre délégation devrait augmenter rapidement, nous propulsant vers les 4e ou 5e places ;

  • Facteur de concurrence régionale : L'activité de l'équipe du Kazakhstan lors des premiers jours constitue un défi sportif supplémentaire pour les athlètes ouzbeks ; les confrontations sur les tapis de lutte et sur le ring détermineront le leader de l'Asie centrale ;

  • Calendrier serré et récupération : À partir du 3e jour, le nombre de médailles augmentera considérablement ; le rôle des nouveaux physiothérapeutes et du personnel médical intégrés au staff de l'équipe sera crucial durant cette période intense.

Les Jeux asiatiques de Nagoya deviennent une nouvelle scène historique pour le sport ouzbek, et les récompenses majeures sont encore à venir.

Selon vous, la délégation ouzbèke pourra-t-elle se classer dans le top 5 à la fin de ces Jeux asiatiques ? Combien de médailles d'or attendez-vous de nos boxeurs et lutteurs ? Laissez vos pronostics et réflexions dans les commentaires et partagez cet article analytique sur la course aux médailles à Nagoya avec tous les passionnés de sport !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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