Les jours sombres d'il y a 16 ans sont de retour : Tottenham dernier, quel avenir pour De Zerbi ?

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Les jours sombres d'il y a 16 ans sont de retour : Tottenham dernier, quel avenir pour De Zerbi ?

Pour la nouvelle saison de Premier League, le club londonien de Tottenham traverse une crise historique. Selon le célèbre média anglais TEAMtalk malgré les résultats catastrophiques en début de championnat, la direction du club a décidé de ne pas licencier immédiatement l'entraîneur Roberto De Zerbi et a exprimé son soutien total au technicien italien. Les « Spurs » n'ont récolté que 2 points lors des 5 premières journées de Premier League, chutant à la 20e place du classement.

Un début aussi humiliant n'avait pas été observé dans l'histoire des Londoniens depuis exactement 16 ans, en 2008. Malgré cela, les dirigeants du club espèrent que l'équipe améliorera radicalement son jeu après la trêve internationale de la FIFA et sortira de cette crise profonde. Cependant, la situation est critique : au retour de la trêve, Tottenham devra affronter un test très difficile le 10 octobre à l'extérieur contre Manchester United.

Alors, De Zerbi pourra-t-il sortir le club londonien du piège de l'antirecord de 2008, le choc à Old Trafford sera-t-il décisif pour son avenir, et combien de temps la patience de la direction durera-t-elle ?

« 20e place, antirecord de 16 ans et trêve FIFA » : les 5 points clés de la crise de Tottenham

Les preuves les plus importantes de la situation d'urgence autour du club londonien :

  • Dernière place de la Premier League : Tottenham a chuté à la dernière place du classement de la PL avec seulement 2 points en 5 matchs ;

  • Une humiliation inédite depuis 2008 : L'équipe n'avait pas enregistré de résultats aussi faibles et insatisfaisants en début de championnat depuis 16 ans ;

  • Un vote de confiance inattendu de la direction : Malgré le mécontentement sévère des supporters, les dirigeants du club ont annoncé leur soutien total à De Zerbi sans lui montrer la porte de sortie ;

  • La trêve FIFA — le dernier espoir : La direction du club espère que pendant la trêve internationale, l'entraîneur pourra résoudre les problèmes tactiques et restaurer l'esprit d'équipe ;

  • Le test d'Old Trafford en approche : Le 10 octobre, lors de la 6e journée, les Londoniens attendent un match de vie ou de mort à l'extérieur contreManchester Uniteddirigé par Erik ten Hag ou de nouveaux rivaux.

La situation de Tottenham en PL : comparaison entre le désastre de 2008 et la crise de 2026

Analyse des antirecords historiques et des performances actuelles des Londoniens :

Critères et paramètres

Début de saison 2008

Saison actuelle (ère Roberto De Zerbi)

Nombre de matchs joués

5 journées

5 journées

Points récoltés

2 points

Seulement 2 points (série sans victoire)

Place au classement

20e place (dernière place)

20e place (fond du classement)

Décision de la direction

Changement d'entraîneur rapide

Confiance totale et soutien à De Zerbi

Adversaire après la trêve

Divers adversaires de championnat

Manchester UnitedManchester United(10 octobre, Old Trafford)

Problème principal

Déséquilibre en attaque et en défense

Pressing complexe et inadaptation des joueurs

Expertise football et tactique : Pourquoi De Zerbi est-il dans une impasse à Londres ?

Conclusions des commentateurs de PL et des experts sportifs :

  • L'effondrement du système « De Zerbiball » : Bien que la philosophie de l'entraîneur italien basée sur des passes courtes depuis l'arrière et la prise de risque ait fonctionné à Brighton, les défenseurs actuels de Tottenham ne supportent pas cette pression et commettent des erreurs constantes ;

  • Dépression psychologique et complexe de non-victoire : L'absence de victoire en 5 journées a éteint la confiance en soi au sein de l'équipe, ce qui entraîne une perte de concentration dans les dernières minutes de chaque match ;

  • Risques de la trêve FIFA : Bien que la trêve internationale permette à l'entraîneur de travailler la tactique, de nombreux joueurs clés partent en sélection, privant De Zerbi de la possibilité de s'entraîner avec l'effectif complet ;

  • Le combat décisif contre Manchester United : Le match à l'extérieur du 10 octobre pourrait officiellement être la « dernière chance » pour le technicien italien ; une défaite à Old Trafford épuiserait la limite de confiance de la direction et rendrait le licenciement inévitable.

L'avenir de Roberto De Zerbi à Tottenham ne tient qu'à un fil et le déplacement à Manchester le 10 octobre décidera de son destin en Angleterre.

Selon vous, la direction de Tottenham a-t-elle pris la bonne décision en ne licenciant pas Roberto De Zerbi, ou l'équipe a-t-elle besoin d'un nouvel entraîneur immédiatement ? Les « Spurs » pourront-ils revenir avec des points du terrain de Manchester United le 10 octobre ? Laissez vos avis et analyses dans les commentaires et partagez cet article sur les événements les plus brûlants de la PL avec tous les fans de football anglais !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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