La région d'Asie centrale, et l'Ouzbékistan en particulier, est confrontée à un risque imminent de grave pénurie d'eau et de crise climatique. Selon un nouveau rapport alarmant publié par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les réserves d'eau douce et la masse des glaciers de montagne de notre région diminuent à un rythme inquiétant. Ces dernières années, le volume d'eau arrivant dans les réservoirs du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan et de l'Afghanistan a considérablement diminué.

La situation est particulièrement préoccupante dans les bassins de l'Amou-Daria et du Syr-Daria, artères vitales pour l'agriculture et la vie régionale : les glaciers perdent beaucoup plus de glace qu'ils n'en accumulent. Les chiffres sont effrayants : au cours des 5 dernières années, les glaciers de montagne ont perdu 6,2 % de leur masse. Étant donné que plus de 50 % du débit des rivières d'Asie centrale provient de la fonte des neiges et des glaciers, ce processus portera un coup direct à l'approvisionnement en eau potable et à la sécurité alimentaire dans les années à venir.

Alors, comment la fonte de 6,2 % des glaciers affectera-t-elle l'approvisionnement en eau des champs et des villes des régions d'Ouzbékistan, quelles seront les conséquences pour le bassin de la mer d'Aral, et est-il possible d'arrêter cette catastrophe écologique ?

« Perte de 6,2 % des glaciers et réservoirs qui se vident » : les faits clés du rapport de l'OMM

Chiffres et analyses importants publiés par des météorologues et climatologues internationaux :

6,2 % de masse glaciaire perdue en 5 ans : Le taux de fonte des glaciers dans les hautes chaînes de montagnes d'Asie centrale a largement dépassé la capacité de régénération naturelle ;

Plus de 50 % du débit d'eau en danger : Plus de la moitié de l'alimentation des deux grands fleuves de la région, l'Amou-Daria et le Syr-Daria, provient précisément de ces eaux de neige et de glace ;

Pénurie dans les réservoirs de quatre pays : L'arrivée d'eau dans les grands réservoirs stratégiques d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan et de l'Afghanistan a chuté brutalement ;

Le cycle « fonte puis assèchement » : Les experts préviennent que si le niveau de l'eau semble augmenter initialement avec la fonte des glaciers, les réserves s'épuiseront dans un avenir proche, entraînant l'assèchement des rivières ;

Crise de l'Amou-Daria et du Syr-Daria : Des millions d'hectares de terres cultivées et de secteurs industriels situés dans les bassins fluviaux sont confrontés au problème de la pénurie d'eau.

Ressources en eau d'Asie centrale : comparaison de l'état des glaciers et des rivières

Indicateurs comparatifs des changements hydrologiques dans la région :

Indicateurs et paramètres Période précédente (Équilibre naturel) Indicateur des 5 dernières années (Rapport OMM) État de la masse glaciaire Accumulation et fonte des neiges équilibrées Masse glaciaire réduite de 6,2 % (fonte accélérée) Volume d'arrivée dans les réservoirs Débit stable et prévisible Diminution significative Principales zones d'impact Zones désertiques périphériques Quatre pays du bassin de l'Amou-Daria et du Syr-Daria Source d'alimentation des rivières Plus de 50 % de neige et glaciers Le débit s'affaiblit en raison de la réduction de la couche de glace Niveau de risque futur Fluctuations saisonnières Sécheresse hydrologique chronique et crise de l'eau

Expertise en écologie et géopolitique : comment l'Ouzbékistan doit-il se protéger de la pénurie d'eau ?

Recommandations clés des hydrologues et analystes climatiques internationaux :

Transition massive vers des technologies d'économie d'eau : Il est nécessaire d'abandonner immédiatement la méthode traditionnelle d'irrigation par submersion et de rendre obligatoires à 100 % les technologies d'irrigation au goutte-à-goutte et par aspersion ;

Diplomatie régionale de l'eau : Il est impératif de réviser les accords de partage de l'eau entre le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan en fonction de la nouvelle réalité du changement climatique et de renforcer la gestion commune des réservoirs ;

Bétonnage des canaux et réduction des pertes : En Ouzbékistan,il est nécessaire d'accélérer le bétonnage des canaux pour économiser les 30 à 40 % d'eau perdus par filtration et évaporation le long des canaux intérieurs ;

Valorisation financière de chaque goutte d'eau : L'installation de compteurs et le renforcement des sanctions contre le gaspillage de l'eau par la population et l'industrie deviennent une nécessité absolue.

Cette conclusion de l'Organisation météorologique mondiale montre clairement qu'en Asie centrale, la question de l'eau n'est pas une simple ressource naturelle, mais le facteur principal de l'avenir et de la sécurité nationale de la région.

Selon vous, dans le contexte de la fonte rapide des glaciers et de l'assèchement des rivières, en Ouzbékistan, quelles mesures prioritaires doivent être prises pour économiser l'eau ? Les restrictions contre le gaspillage de l'eau dans les champs sont-elles suffisamment efficaces ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet avertissement écologique crucial, qui concerne la vie de toute la région, avec tous vos proches et compatriotes !