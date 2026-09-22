«Les arbitres n'y sont pour rien, l'équipe n'a aucun plan» : Claude Makélélé critique le Real

Après la douloureuse défaite 1-2 contre l'Atlético lors du derby madrilène, la vague de polémiques autour du Real Madrid a atteint un nouveau sommet. Suite à la perte de points cruciaux lors de la 7e journée de La Liga, le camp des « Merengues » et les médias du club se sont focalisés sur les décisions de l'arbitre central Miguel Ángel Ortiz Arias. L'entraîneur de l'équipe, José Mourinho, s'est même présenté en conférence de presse avec des photos imprimées montrant — les pieds écrasés de Jude Bellingham et des coups portés aux chevilles de Federico Valverde, tentant de rejeter toute la faute sur l'équipe arbitrale.

Cependant, la légende et ancien milieu défensif du Real, Claude Makélélé, a totalement démoli ces excuses. ESPN Intervenant en direct sur la chaîne, la star française a déclaré ouvertement que la racine du problème ne résidait pas dans l'arbitrage, mais au sein même du club : « Il ne faut pas chercher à blâmer les arbitres ! Il n'y a aucune compréhension mutuelle, ni entre les joueurs, ni entre l'équipe et l'entraîneur. Mourinho doit leur parler. Aujourd'hui, l'équipe est faible, elle n'a aucun plan de jeu, rien du tout ! Le problème n'est pas l'arbitre, il n'y a aucune idée ou plan clair sur le terrain ».

Alors, cette division interne soulignée par Makélélé est-elle vraiment le signe d'une crise entre Mourinho et ses stars ? Pourquoi le Real joue-t-il en dessous de son niveau et y a-t-il un espoir de réduire l'écart avec le leader, le FC Barcelone ?

« Photos d'excuses, fossé entre l'entraîneur et l'équipe » : 5 points clés de la sortie de Makélélé

Les faits analytiques les plus importants révélés par Claude Makélélé après le derby madrilène :

Exigence d'arrêter de masquer les problèmes derrière les arbitres : La légende française a fermement souligné que blâmer l'arbitre pour la défaite n'est qu'une façon de fermer les yeux sur les vrais problèmes ;

Critique de la « séance photo » de Mourinho : Bien que l'entraîneur ait apporté des preuves photographiques des épisodes impliquant Bellingham et Valverde, Makélélé a qualifié cela de tentative de dissimuler les problèmes réels ;

Absence de compréhension mutuelle : On observe une incapacité des joueurs à se comprendre et une rupture de communication entre l'entraîneur principal et l'équipe ;

« Il n'y a aucun plan de jeu » : Makélélé a impitoyablement exposé l'inaction tactique du Real sur le terrain, notant l'absence de tout système clair en attaque comme en défense ;

Le temps d'augmenter les exigences : L'ancienne star a insisté sur le fait qu'au lieu de rejeter la responsabilité sur les autres, il faut exiger le maximum de chaque joueur et de l'entraîneur.

Échos du derby madrilène : Comparaison entre la position de Mourinho et l'évaluation de Makélélé

Comparaison des deux visions et attitudes au sein du camp du Real :

Critères et paramètres José Mourinho et les officiels du Real Claude Makélélé et les experts indépendants Facteur principal de la défaite Erreurs de l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias Incompréhension interne et jeu faible Preuves avancées Photos des blessures de Bellingham et Valverde Absence de plan de jeu et d'idée claire sur le terrain Relation entraîneur-joueurs Tout est sous contrôle, la pression vient de l'extérieur La communication entre l'équipe et Mourinho est rompue Attitude envers l'arbitrage Arbitre de 41 ans et erreur malveillante du comité « Blâmer l'arbitre est faux, laissez-les tranquilles » Solution et exigence Conditions égales et non-ingérence des arbitres Augmenter les exigences envers les joueurs et discuter en interne

Expertise footballistique et tactique : Pourquoi les propos de Makélélé sont-ils proches de la réalité ?

Conclusions des observateurs du football européen et des analystes sportifs :

La méthode classique de « diversion » de Mourinho exposée : Tout au long de sa carrière, après des matchs où son équipe jouait mal, José Mourinho a utilisé des photos, des chiffres ou des déclarations pour détourner l'attention de l'échec tactique vers les arbitres ; Makélélé a clairement mis en lumière ce stratagème ;

Rupture des connexions sur le terrain : Pendant le derby, aucune harmonie n'était visible entre le milieu de terrain et la ligne d'attaque, les stars tentant de créer des occasions uniquement par des exploits individuels ;

Ambiance psychologique dans le vestiaire : L'appel de l'ancien milieu légendaire disant que « l'entraîneur doit leur parler » signifie qu'il existe une tension psychologique au sein de l'équipe et que les joueurs ne comprennent pas pleinement les exigences de Mourinho ;

Danger dans la course à la Liga : Si le Real continue de blâmer les arbitres sans changer radicalement son jeu, l'écart de 6 points avec le leader, le FC Barcelone, pourrait encore se creuser, et les espoirs de titre pourraient s'éteindre prématurément.

Cette sortie puissante et sans compromis de Claude Makélélé force le Real à se réveiller de ses illusions et à chercher les problèmes en interne plutôt qu'à l'extérieur.

Selon vous, qui est le plus responsable de la défaite dans le derby madrilène : le Real et Mourinho, qui manquent de plan de jeu comme le dit Makélélé, ou l'arbitre central pour ses décisions controversées ? Les « Merengues » peuvent-ils sortir rapidement de cette crise ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse brûlante du monde du football avec tous les fans du Real et vos amis !