Sur le marché bancaire et financier d'Asie centrale, la situation autour des transferts d'argent et des systèmes de paiement internationaux s'est encore tendue sous le poids des nouvelles restrictions géopolitiques. economist.kg S'appuyant sur les informations officielles diffusées par le média, la Banque nationale de la République kirghize a annoncé avoir officiellement radié « Zolotaya Korona » du registre international des systèmes de monnaie électronique, annulant son certificat d'enregistrement. Le régulateur a souligné que cette décision fait suite à une demande directe de l'opérateur, la RNKO « Platejniy Tsentr » basée à Novossibirsk.

Il convient de noter que « Zolotaya Korona » opérait dans le registre du pays voisin depuis le 30 juin 2016, soit pendant plus de 10 ans. Cependant, l'inscription directe de « Platejniy Tsentr » sur la liste noire dans le cadre du 21e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, le 23 juillet dernier, a conduit au départ de cette structure financière du Kirghizistan seulement deux mois plus tard.

Alors, quel impact la radiation de « Zolotaya Korona » au Kirghizistan aura-t-elle sur des millions de travailleurs migrants et leurs transferts d'argent ? Le risque de sanctions secondaires forcera-t-il d'autres banques d'Asie centrale à prendre des mesures similaires, et quelles alternatives restent-elles pour envoyer de l'argent ?

« 10 ans d'activité et pression des sanctions » : Les détails clés de la décision

Décision de la Banque nationale du Kirghizistan et points cruciaux du processus financier :

Radiation officielle du registre : La Banque nationale du Kirghizistan a totalement révoqué le statut de « Zolotaya Korona » en tant que système international de monnaie électronique ;

Demande émanant de l'opérateur lui-même : Le processus de radiation a été formalisé sur la base d'une demande officielle soumise par l'opérateur, la RNKO « Platejniy Tsentr » (SARL, Novossibirsk) ;

10 ans d'histoire : Le système avait été inscrit au registre officiel du Kirghizistan le 30 juin 2016 et a été l'un des canaux de transfert d'argent les plus actifs pendant de nombreuses années ;

Impact du 21e paquet de sanctions de l'UE : Après l'imposition de restrictions par l'Union européenne à l'encontre de l'opérateur le 23 juillet 2026, l'activité juridique du système dans la région a changé en deux mois ;

Risque de sanctions secondaires : Les banques commerciales et le régulateur kirghizes prennent leurs distances avec les opérateurs sanctionnés afin de ne pas être coupés des réseaux de paiement internationaux (SWIFT, Visa, Mastercard).

L'activité de « Zolotaya Korona » au Kirghizistan : Analyse des changements

Indicateurs clés du statut du système et des restrictions survenues :

Critères et paramètres Situation antérieure (2016–2026) Après la nouvelle décision (septembre 2026) Statut juridique Dans le registre des systèmes internationaux de monnaie électronique Radié du registre, enregistrement annulé Opérateur du système RNKO « Platejniy Tsentr » (Novossibirsk, RF) Dans le 21e paquet de sanctions de l'UE Date d'inscription au registre 30 juin 2016 (plus de 10 ans) Arrêté à la demande de l'opérateur Risque pour les banques Faible (transactions ouvertes) Risque élevé de sanctions internationales secondaires Canal de transfert d'argent Canaux officiels directs Passage aux applications bancaires et nationales alternatives

Expertise bancaire et financière : Que signifient ces restrictions pour la région et les migrants ?

Principales conclusions des économistes internationaux et analystes du secteur bancaire :

Nécessité d'éviter les sanctions secondaires : Le système bancaire kirghize navigue sur une « ligne étroite » pour maintenir ses liens avec la Russie tout en évitant les restrictions du système financier occidental ; le maintien dans le registre d'une entité juridique visée par le 21e paquet de sanctions de l'UE représentait un risque sérieux ;

Signal d'alarme pour l'Ouzbékistan et la région : L'inscription successive des grands opérateurs de paiement russes sur les listes de sanctions incite les banques d'Ouzbékistan et du Tadjikistan à revoir la sécurité de leurs passerelles de paiement ;

Alternatives pour l'argent des migrants : La restriction de « Zolotaya Korona » force les gens à se tourner vers les transferts directs de carte à carte des systèmes de paiement nationaux (par exemple, via les applications bancaires locales) ;

Commissions de paiement et risque de marché noir : À mesure que les systèmes officiels et abordables diminuent, les coûts de transaction (commissions) peuvent augmenter et des intermédiaires informels de transfert d'espèces « de main à main » pourraient devenir plus actifs.

Cette décision de la Banque nationale du Kirghizistan a prouvé une fois de plus à quel point les restrictions géopolitiques affectent profondément la vie financière quotidienne et les règlements transfrontaliers en Asie centrale.

Selon vous, la restriction de « Zolotaya Korona » rendra-t-elle les transferts d'argent entre la Russie et l'Asie centrale encore plus complexes ? Quelles applications et méthodes utilisez-vous actuellement pour envoyer ou recevoir de l'argent depuis l'étranger ? Laissez vos expériences personnelles et analyses dans les commentaires et partagez cette nouvelle financière importante pour tous les travailleurs migrants et les représentants du secteur bancaire avec vos proches !