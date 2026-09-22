Arman Tsarukyan annonce son retour dans l'octogone après son KO à l'UFC 331

Lors de l'UFC 331, le dangereux puncheur brésilien Mauricio Ruffya été battu avant la limite dès le premier round par le prétendant numéro un des poids légers, Arman Tsarukyan, grâce à des coups de coude dévastateurs. Le combattant arménien a partagé une nouvelle surprenante et très rapide pour ses fans. Alors que les combattants prennent généralement des mois de repos après les grands événements numérotés, la star arménienne a déclaré qu'elle était en parfaite santé et qu'elle n'attendrait pas longtemps pour revenir dans l'octogone.

Dans sa déclaration après sa brillante victoire, il a révélé qu'il entamerait un camp d'entraînement complet après seulement une semaine de vacances : « Je n'ai aucune blessure. Je dois me reposer une semaine, puis je reprendrai l'entraînement. Combattre à la mi-décembre ou à la fin du mois est une excellente option pour moi. À ce moment-là, une carte importante et solide sera formée. Peu importe où et quand l'UFC me le demandera, je suis prêt à 100 %. ». Cette détermination du prétendant a alimenté les spéculations sur la possibilité d'organiser le combat pour le titre contre le champion Justin Gaethje avant la fin de l'année.

Alors, Dana White ajoutera-t-il le combat pour le titre de Tsarukyan en tête d'affiche du grand tournoi numéroté de décembre, Gaethje aura-t-il le temps d'accepter ce défi, et la fin de l'année 2026 verra-t-elle l'avènement d'un nouveau roi des poids légers ?

« Victoire sans blessure, une semaine de vacances et la carte de décembre » : les 5 points clés des plans de Tsarukyan

Les nouvelles les plus importantes annoncées par Arman Tsarukyan après l'UFC 331 :

État de santé parfait : Lors de l'affrontement agressif contre Ruffy, Tsarukyan n'a encaissé aucun coup significatif et a quitté l'octogone sans blessure ;

Mini-vacances d'une semaine : L'athlète ne prendra pas de pause prolongée — il retournera à la salle d'entraînement après seulement 7 jours de récupération ;

Le mois de décembre en ligne de mire : Arman considère qu'un combat lors de la grande carte PPV de fin d'année (mi-décembre ou fin décembre) est le scénario idéal ;

Ouverture totale à l'ultimatum de l'UFC : Le combattant a exprimé son accord inconditionnel pour tout lieu et toute date proposés par la direction de la promotion ;

Pression pour le titre : Cette décision place le champion en titre, Justin Gaethje, dans une position où il ne peut plus trouver d'excuses pour éviter une défense de titre.

Le calendrier de Tsarukyan : comparaison entre la situation à l'UFC 331 et les attentes pour décembre

Processus de récupération du combattant et indicateurs pour un combat potentiel en décembre :

Indicateurs et critères UFC 331 (Combat passé) Décembre (Combat attendu) Statut de l'adversaire Mauricio Ruffy (Prétendant dangereux) Justin Gaethje (Pour la ceinture de champion) Durée du combat et rounds 1er round (Victoire avant la limite) Combat pour le titre en 5 rounds Niveau des blessures subies 0% (Aucune blessure) Une préparation fonctionnelle élevée est requise Temps de préparation (Camp) Camp d'entraînement complet standard Cycle d'entraînement intensif de 7-8 semaines Enjeu de la rencontre Maintenir le statut de prétendant n°1 Remporter la ceinture de champion de l'UFC

Expertise MMA et UFC : Pourquoi la carte de décembre est-elle l'option parfaite pour l'UFC ?

Conclusions des analystes internationaux du MMA et des insiders de la promotion :

Le blockbuster lucratif de fin d'année : L'UFC organise traditionnellement chaque année en décembre à Las Vegas un super-tournoi composé des plus grands combats pour le titre ; le combat entre Tsarukyan et Gaethje pourrait être l'événement principal (Main Event) parfait pour ce spectacle ;

L'excellence du temps de récupération : Comme le combat contre Ruffy n'a duré que quelques minutes, Tsarukyan n'a pas perdu d'énergie ; les mois d'octobre et novembre sont largement suffisants pour arriver en forme idéale pour un combat pour le titre ;

Le piège des délais pour Gaethje : Si Gaethje n'a pas subi de blessure grave, l'UFC exigera qu'il défende sa ceinture en novembre ou décembre ; la déclaration de Tsarukyan « je suis prêt dès maintenant » donne à Dana White un levier supplémentaire pour faire pression sur le champion ;

Sommet du classement et marketing : Après le KO au premier round, un grand engouement s'est créé autour de Tsarukyan, et le faire revenir en décembre, avant que l'intérêt des fans ne retombe, est également très rentable financièrement pour la promotion.

Cette décision audacieuse d'Arman Tsarukyan a accéléré au maximum l'intrigue pour le titre des poids légers et a ouvert la voie à un grand affrontement en décembre.

Selon vous, Dana White et la direction de l'UFC offriront-ils à Arman Tsarukyan un combat contre le champion Justin Gaethje dès le mois de décembre ? Si ce super-combat a lieu en décembre, Tsarukyan pourra-t-il remporter la ceinture des poids légers ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette nouvelle sur les plans les plus brûlants du monde de l'octogone avec tous les passionnés de MMA !