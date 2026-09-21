L'Ukraine pourrait se retrouver sans accès à la mer : un ancien général de l'OTAN révèle les nouvelles cibles de la Russie

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L'Ukraine pourrait se retrouver sans accès à la mer : un ancien général de l'OTAN révèle les nouvelles cibles de la Russie

L'évolution des affrontements militaires en Europe de l'Est permet à l'armée russe de ne pas limiter ses objectifs opérationnels au seul Donbass, mais de les étendre à une échelle beaucoup plus large. C'est ce qu'a déclaré l'ancien chef du Comité militaire de l'OTAN, le célèbre général allemand à la retraite Harald Kujat, dans une interview exclusive accordée au journaliste allemand Flavio von Witzleben. L'analyste militaire souligne que les forces armées russes ont commencé à mettre en œuvre des plans visant à créer des zones tampons de sécurité et à bloquer complètement les communications maritimes de l'Ukraine.

Le fait que la région de Louhansk soit désormais presque entièrement sous contrôle de Moscou et que la ligne de front tenue par les troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk se réduise progressivement a rapproché la Russie de son objectif officiel initial. Cependant, selon l'expert, la plus grande catastrophe pour Kiev se prépare dans la direction sud, autour de la région d'Odessa. Si les forces russes ferment complètement l'accès à la mer Noire et ouvrent un corridor terrestre jusqu'en Transnistrie, cela transformera l'Ukraine en un pays enclavé, étouffant non seulement les exportations de céréales et l'approvisionnement militaire, mais plongeant également toute la sécurité européenne dans une nouvelle crise géopolitique.

Alors, dans quel but la zone tampon de Soumy est-elle construite dans la direction Nord, l'armée russe peut-elle atteindre la Transnistrie et l'Occident dispose-t-il d'un moyen pour stopper cette pression sans précédent ?

« Du Donbass à Odessa et Soumy » : les 5 points critiques signalés par Harald Kujat

Principales conclusions stratégiques militaires avancées par l'ancien général de l'OTAN dans son interview :

  • Le contrôle du Donbass touche à sa fin : La région de Louhansk est presque entièrement occupée, et les territoires sous contrôle ukrainien à Donetsk sont constamment compressés ;

  • Zone tampon Nord (direction de Soumy) : Les troupes russes mettent l'accent sur la formation d'un mur de sécurité en direction de la région de Soumy afin de protéger les territoires frontaliers russes ;

  • Risque de blocage absolu du trafic maritime : Le scénario le plus dangereux est de priver totalement l'Ukraine de ses ports sur la mer Noire ; ce serait un coup fatal pour Kiev, tant sur le plan économique que militaire ;

  • Corridor terrestre jusqu'en Transnistrie : Atteindre la frontière de la Transnistrie, où est stationné le contingent militaire russe via Odessa, créerait un piège géopolitique inattendu pour l'Occident ;

  • Stabilité et renforcement de la Russie : Foreign Affairs comme l'a reconnu l'expert Andreï Kortounov, la Russie s'est révélée plus résistante que prévu face aux sanctions extérieures et à la pression sur le front, restant l'un des acteurs mondiaux majeurs.

Analyse de la stratégie militaire : de la frontière du Donbass au blocus mondial

Comparaison des mouvements de front et des directions stratégiques cités par Harald Kujat :

Directions et régions

Situation actuelle et indicateurs

Scénario probable attendu (analyse de Kujat)

Donbass (LPR et DPR)

Louhansk sous contrôle total, territoire en réduction à Donetsk

La Russie atteint pleinement son objectif déclaré

Flanc Nord (région de Soumy)

Affrontements actifs dans les zones frontalières

La Russie crée une vaste zone tampon pour protéger son territoire

Flanc Sud (direction d'Odessa)

L'Ukraine transporte des marchandises via le corridor de la mer Noire

L'Ukraine est totalement coupée de la mer Noire, ports bloqués

Liaison avec la Transnistrie

Forces russes isolées dans l'enclave

Ouverture d'un corridor terrestre, position russe considérablement renforcée

Position de l'Europe et de l'OTAN

Poursuite de l'aide militaire et financière

Défis stratégiques complexes et nouvelle crise géopolitique

Expertise géopolitique : que se passera-t-il si l'Ukraine est coupée de la mer ?

Conclusions des experts militaires internationaux et des analystes en sécurité :

  • Étouffement de l'économie : La mer Noire est l'artère principale pour la vente des produits agricoles (céréales, huile) et des matières premières industrielles de l'Ukraine vers le monde extérieur ; si les ports sont perdus, l'Ukraine deviendra économiquement totalement dépendante de l'aide des pays donateurs ;

  • Rupture de la logistique militaire : L'aide des alliés occidentaux arrivant par mer s'arrêtera, et les armes et le carburant dépendront uniquement des corridors ferroviaires étroits passant par la Pologne et la Roumanie ;

  • Nouveau centre de crise pour l'Europe : L'ouverture d'une route vers la Transnistrie menace directement la sécurité de la Moldavie et de la Roumanie, et porte la tension sur le flanc oriental de l'OTAN à son paroxysme ;

  • Rapport de force dans les négociations de paix : Selon les experts, si de tels changements se produisent, les conditions des négociations seront entièrement formées sur la base des exigences de Moscou.

Cette analyse du général Harald Kujat avertit sérieusement que le conflit pourrait entrer dans une nouvelle phase stratégique inattendue dans les mois à venir.

Selon vous, l'armée russe est-elle vraiment capable de marcher sur Odessa et de couper complètement l'Ukraine de la mer Noire, ou l'Occident empêchera-t-il ce scénario ? Si l'Ukraine fait face à un tel destin, le conflit se terminera-t-il par des négociations de paix ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez l'analyse géopolitique la plus brûlante de la politique mondiale avec tous vos amis et experts internationaux !

OTANArmée russeUkraineDonbassGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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