Une île mystérieuse apparaît et disparaît dans un réservoir canadien

Une île mystérieuse couverte d'arbres est apparue, puis a disparu peu après, dans l'immense réservoir Williston, situé en Colombie-Britannique, au Canada. Ce phénomène inhabituel a surpris les habitants et les autorités, soulevant des questions sur son origine.

Cette mystérieuse étendue de terre a été aperçue au début du mois dans la partie du réservoir Williston située au nord de la ville de Mackenzie. Les résidents locaux ont signalé ce phénomène inhabituel aux autorités compétentes.

Cependant, les autorités ont d'abord abordé ces informations avec prudence. En effet, les images éditées numériquement ou créées par intelligence artificielle peuvent parfois donner une impression trompeuse de la réalité.

Néanmoins, l'existence réelle de l'île a été confirmée plus tard par des images satellites. Selon les données officielles, une image satellite prise le 20 juillet montre clairement la parcelle de terre au-dessus de l'eau.

La superficie de l'île temporaire était estimée à environ 105 486 pieds carrés .

Cependant, les données satellites ultérieures ont révélé un scénario encore plus intrigant. Au 5 août, il ne restait aucune trace de cette île. Cela a soulevé de nouvelles questions sur l'endroit où elle a disparu et sur ce qui s'est réellement passé.

L'île n'aurait peut-être pas coulé

Selon Bob Gammer, porte-parole de BC Hydro, il est probable que la parcelle de terre n'ait pas réellement coulé.

Il suppose que l'île a pu dériver vers une partie du réservoir plus proche de la rive ou vers une zone plus calme, où les vagues et les courants sont moins importants.

Actuellement, les autorités étudient des images plus récentes pour déterminer les prochains mouvements de l'île. Ils tentent de comprendre où se trouve cette mystérieuse étendue de terre, comment elle est apparue et pourquoi elle a disparu par la suite.

Ce phénomène inhabituel a suscité un grand intérêt parmi la population locale. Les autorités poursuivent leur enquête sur cette mystérieuse parcelle de terre mobile.