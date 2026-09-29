Pas de géant dans la CEI : les premières cryptobanques officielles enregistrées en Biélorussie

Un précédent historique pour la région de la CEI a été créé dans le secteur financier et technologique biélorusse : pour la première fois dans l'histoire du pays, deux entreprises ont été enregistrées en tant que résidents avec le statut officiel de « cryptobanque » au sein du Parc de hautes technologies (PVT) de Biélorussie. Cette décision importante a été prise à l'issue de la réunion du Conseil de surveillance du gouvernement, présidée par le Premier ministre Aleksandr Turchin, le 28 septembre.

Le chef du gouvernement a souligné que, pour mettre en œuvre le décret du chef de l'État sur les activités des cryptobanques entré en vigueur en juillet, la base législative et les normes de la Banque nationale ont été minutieusement élaborées pendant plus de six mois. Anna Ryabova, chef du secrétariat du Conseil de surveillance du PVT, a indiqué que ces cryptobanques obtiendront d'abord le statut de résident du Parc, puis, dans une étape ultérieure, seront accréditées par la Banque nationale et inscrites au registre. Il convient de noter que ces organisations opéreront sur la base d'exigences strictes établies pour les institutions de crédit et de financement non bancaires.

« Deux premières cryptobanques, accréditation de la Banque nationale et décret de juillet » : 5 faits clés

Les faits officiels les plus importants concernant la légalisation des cryptobanques en Biélorussie :

Les premières cryptobanques de l'histoire du pays : Pour la première fois, deux organisations financières ont reçu le statut officiel de résident cryptobanque au sein du Parc de hautes technologies ;

Réunion présidée par le Premier ministre : La décision historique a été officiellement confirmée le 28 septembre lors du Conseil de surveillance du PVT sous la direction du Premier ministre Aleksandr Turchin ;

Système de légalisation en deux étapes : Les cryptobanques obtiennent d'abord le statut de résident du PVT, puis sont accréditées par la Banque nationale de Biélorussie ;

Exécution du décret présidentiel : Le décret sur les jetons et le marché crypto, signé par le président Aleksandr Lukashenko le 16 janvier et entré en vigueur en juillet, a été pleinement mis en pratique ;

Exigences strictes de contrôle financier : Les nouvelles organisations se conforment strictement à toutes les lois financières de l'État et aux règles du PVT, à l'instar des institutions de crédit et de financement non bancaires (NBKO).

Classification de la création et des paramètres juridiques des cryptobanques en Biélorussie

Indicateurs clés de la nouvelle institution de cryptobanque créée sur la base du PVT :

Critères et orientations Statut juridique et pratique Importance pour le marché et la région Organisations enregistrées 2 premières cryptobanques (statut de résident du PVT) Légalisation complète des crypto-actifs au niveau bancaire dans la zone CEI Base juridique et document de référence Décret du chef de l'État du 16 janvier (entré en vigueur en juillet) Intégration des jetons et actifs numériques dans un cadre juridique clair Mécanisme de gestion et de contrôle Gouvernement, Conseil de surveillance du PVT et Banque nationale Garantie d'État de haut niveau et transparence Étapes de lancement des activités 1. Résidence au PVT → 2. Accréditation par la Banque nationale Élimination complète des risques de transactions illégales et de fraude Normes de régulation Législation sur les institutions de crédit et de financement non bancaires (NBKO) Intégration complète avec le système bancaire traditionnel et responsabilité stricte

Expertise en Fintech et économie numérique : Pourquoi cette décision transforme-t-elle les banques traditionnelles ?

Conclusions des experts internationaux en Fintech, des spécialistes du marché crypto et des économistes :

« De la zone grise à la banque d'État dans la CEI » : Dans l'espace post-soviétique, la plupart des pays imposent soit des interdictions sur les crypto-actifs, soit les limitent aux transactions boursières ; la Biélorussie est devenue le premier pays à intégrer pleinement les crypto-actifs dans le système de crédit et de financement, introduisant l'institution de « cryptobanque » dans la législation ;

Pont pour les investissements et les flux de capitaux : Les cryptobanques résidentes du PVT permettent aux investisseurs internationaux de lier les cryptomonnaies à des comptes bancaires officiels et d'obtenir des crédits et garanties basés sur des jetons ; cela peut devenir un levier important pour former des chaînes de règlement internationales alternatives dans le contexte des sanctions extérieures ;

Filtre de la Banque nationale et équilibre de sécurité : L'inscription directe des cryptobanques au registre de la Banque nationale et l'application des exigences NBKO garantissent que les fonds de la population et des entreprises ne disparaîtront pas ; cette expérience pourrait servir de modèle pratique prêt à l'emploi pour l'Ouzbékistan et d'autres pays d'Asie centrale dans la création de banques numériques à l'avenir.

Selon vous, l'émergence des cryptobanques évincera-t-elle les services bancaires traditionnels ou resteront-elles des institutions spécialisées pour les détenteurs d'actifs numériques ? En Ouzbékistan y a-t-il également un besoin d'ouvrir de telles cryptobanques ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez l'analyse de cet événement historique dans le monde de la Fintech avec tous les intéressés !