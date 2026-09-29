Des centaines de requins pourraient arriver sur la côte après l'échouage d'une baleine

·12·Monde
Des centaines de requins pourraient arriver sur la côte après l'échouage d'une baleine

Le 28 septembre, la carcasse d'une baleine à bosse d'environ 20 pieds s'est échouée sur la plage de City Beach à Perth, en Australie. Peu après, attirés par l'odeur, de grands requins blancs se sont approchés du rivage.

Le photographe animalier britannique Tom Kavanagh a filmé deux grands requins blancs tournant dans les eaux peu profondes. Le photographe de 36 ans a déclaré qu'en raison du jour férié, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées sur la plage pour observer les animaux sauvages.

Surf Life Saving WA a été informé de la présence de la baleine vers 7h30. Selon Gemma Sharp, directrice de Whale Watch Western Australia, des requins, dont un grand requin-tigre, avaient déjà commencé à se nourrir de la baleine alors qu'elle était encore en mer. Elle a souligné qu'une fois la carcasse retirée, l'odeur et les graisses imprégnées dans le sable pourraient continuer à attirer des centaines de requins pendant longtemps.

L'hélicoptère de sauvetage Westpac a signalé la présence de plusieurs grands requins blancs dans la zone. Plus tard, les sauveteurs ont aperçu trois grands requins blancs d'environ 13 pieds de long à environ 15 mètres du rivage.

Par la suite, le maire de Cambridge, Gary Mack, a fermé la plage entre Swanbourne et Floreat. Il a été conseillé aux résidents et aux touristes de ne pas se baigner et de ne pas emmener leurs chiens dans cette zone. Il est prévu d'enlever la carcasse de la baleine par un véhicule spécial et de l'envoyer dans une décharge.

Cet incident survient peu après la mort de Greg O'Neill, 63 ans, tué par un grand requin blanc le 18 septembre à Sorrento Beach. Kavanagh a également filmé un requin cuivre près de Scarborough Beach, alors que certains nageurs et surfeurs étaient encore dans l'eau.

PerthCity BeachTom KavanaghWhale Watch Western AustraliaAustralie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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