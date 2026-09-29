Claude Sonnet 5.5 est arrivé : le modèle est nettement plus rapide

Claude Sonnet 5.5 a été présenté comme un modèle de nouvelle génération. Selon l'entreprise, le nouveau modèle est 30 % plus rapide que le Sonnet 5 et son prix a également baissé de 30 %.

Les résultats des tests concernant les capacités de programmation et d'utilisation de l'ordinateur du nouveau modèle ont également été publiés. Dans le test Terminal-Bench 4.0, Claude Sonnet 5.5 a enregistré un score de 70,6 %. Ce chiffre était de 10,3 % pour le Sonnet 5. L'Opus 5.5 a obtenu un score de 66,4 % à ce même test.

Dans le test FrontierCode 1.1, le Sonnet 5.5 a enregistré 46,2 % en mode maximal et 52,1 % en mode élevé. Le résultat du Sonnet 5 était de 42,4 %, tandis que celui de l'Opus 5.5 était de 54,4 %.

Dans le test CursorBench 4.0, le Sonnet 5.5 a obtenu 55,5 %, alors que le Sonnet 5 est resté à 34,1 %. L'Opus 5.5 a enregistré un score de 57,8 %.

Dans le test GDPval-AA, qui évalue les tâches basées sur les connaissances, le Sonnet 5.5 a obtenu 1844 points, contre 1449 points pour le Sonnet 5. Dans le test OSWorld 2.1 sur l'utilisation de l'ordinateur, le nouveau modèle a enregistré un score de 80,1 %.

Dans le test de reconnaissance de diagrammes visuels, le Sonnet 5.5 a obtenu 61,6 %. Ce chiffre était de 15,6 % pour le Sonnet 5.

Les informations présentées sur le nouveau modèle mettent l'accent sur ses capacités en matière de programmation, de tâches basées sur les connaissances, d'utilisation de l'ordinateur et d'analyse de données visuelles.