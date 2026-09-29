Xi Jinping serre la main de Donald Trump à Washington, le 25 septembre 2026. Photo : Bloomberg

Les deux géants économiques mondiaux, les États-Unis et la Chine, ont franchi une étape historique pour apaiser les tensions de leur guerre commerciale. Selon l'agence Reuters, les deux pays ont conclu un accord officiel pour réduire les droits de douane réciproques sur des marchandises d'une valeur totale de 60 milliards de dollars. Le représentant américain au commerce, Jamison Green, a indiqué que chaque partie s'est engagée à alléger les restrictions sur 30 milliards de dollars de produits.

Cette décision majeure et la prolongation de la trêve commerciale jusqu'au 10 janvier 2027 ont été le résultat principal du sommet à Washington entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Bien que la liste des produits concernés par l'accord soit large, allant des produits agricoles américains, cosmétiques et articles médicaux aux appareils électroménagers, jouets et décorations de fête chinois, les ressources stratégiques comme le gaz naturel liquéfié (GNL) et le pétrole ont été exclues.

« 60 milliards d'échanges, une trêve sans pétrole et l'accord Trump-Xi » : 5 points clés des négociations

Les faits officiels les plus importants sur l'accord commercial entre Pékin et Washington :

Un allègement de 30 milliards de dollars de chaque côté : Les deux pays réduiront considérablement les droits de douane réciproques sur un total de 60 milliards de dollars de produits ;

Un marché de 17 milliards de dollars pour l'agro-industrie américaine : La Chine réduira les droits sur les importations américaines de maïs, blé, viande, produits laitiers et huiles ;

Produits ménagers et jouets chinois : Les petits appareils (grille-pains, cafetières), sièges auto, vaisselle et décorations de Noël entrant aux États-Unis seront exemptés de droits ;

Restrictions maintenues sur le pétrole et le gaz : Les ressources énergétiques stratégiques, le GNL et le pétrole brut, n'ont pas été incluses dans la liste des réductions ;

Prolongation de la trêve et accord sur le charbon : La trêve commerciale est prolongée jusqu'au 10 janvier 2027 ; la Chine a également accepté d'acheter 10 millions de tonnes de charbon américain entre 2027 et 2028.

Classification des avantages mutuels de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine

Tableau des groupes de produits et conditions de réduction des droits :

Critères de l'accord Avantages accordés par les États-Unis Avantages accordés par la Chine Volume de l'allègement Produits d'une valeur de 30 milliards de dollars Produits d'une valeur de 30 milliards de dollars Principaux groupes de produits Appareils ménagers (grille-pain, cafetière), vaisselle, linge de maison Céréales (maïs, blé, farine d'avoine), viande, produits laitiers, huile végétale Biens de consommation et industriels Sièges auto pour enfants, jouets, feux d'artifice, fleurs artificielles Poissons et fruits de mer, bois et matériaux dérivés Produits spécialisés Décorations et guirlandes de Noël Cosmétiques et équipements médicaux américains Ressources exclues Restrictions sur les hautes technologies et les puces Gaz naturel liquéfié (GNL), pétrole et soja Engagements supplémentaires Consultations régulières sur les investissements Achat de 10 millions de tonnes de charbon américain en 2027-2028

Expertise économique et géopolitique : Pourquoi Washington et Pékin ont-ils choisi un accord sans pétrole ?

Conclusions des analystes du commerce international, économistes et politologues :

« Intérêt du panier de consommation et pression inflationniste » : La hausse des prix et le pouvoir d'achat restent des enjeux sociaux majeurs tant aux États-Unis qu'en Chine ; la réduction des droits sur les objets du quotidien, les vêtements bon marché et les produits alimentaires de base est une mesure pragmatique pour réduire l'inflation ;

Pétrole et gaz — outil de contrôle géopolitique : L'exclusion des ressources énergétiques montre que Pékin et Washington ne veulent pas être totalement dépendants l'un de l'autre ; les États-Unis préfèrent conserver leurs ressources ou les orienter vers d'autres partenaires, tandis que la Chine diversifie ses sources d'énergie ;

« Un temps mort jusqu'au 10 janvier » : La prolongation de la trêve donne aux parties le temps de stabiliser les marchés mondiaux ; cependant, tant que la concurrence technologique et les restrictions sur les micro-puces ne seront pas résolues, il est prématuré de parler d'une stabilité totale.

Selon vous, cet accord commercial de 60 milliards de dollars peut-il apporter la sérénité attendue à l'économie mondiale, ou les tensions sur l'énergie et la technologie provoqueront-elles une nouvelle guerre commerciale ? Comment ces accords entre les deux grandes puissances Asie centrale et les marchés d'Ouzbékistan seront-ils affectés selon vous ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse sur ce tournant majeur du commerce mondial !