Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncés
Le 29 septembre, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été dévoilés. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM, avec différentes capacités de stockage et coloris.
Versions eSIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Black — 1 899 dollars
• Silver — 1 959 dollars
• Glacier — 1 959 dollars
• Burgundy — 1 969 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 199 dollars
• Silver — 2 179 dollars
• Glacier — 2 199 dollars
• Burgundy — 2 249 dollars
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollars.
Versions SIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Glacier — 1 999 dollars
• Black — 2 029 dollars
• Silver — 2 029 dollars
• Burgundy — 2 059 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollars.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollars.
Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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