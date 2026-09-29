Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncés

·13·Technologie
Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncés

Le 29 septembre, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été dévoilés. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM, avec différentes capacités de stockage et coloris.

Versions eSIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :

• Black — 1 899 dollars
• Silver — 1 959 dollars
• Glacier — 1 959 dollars
• Burgundy — 1 969 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB :

• Black — 2 199 dollars
• Silver — 2 179 dollars
• Glacier — 2 199 dollars
• Burgundy — 2 249 dollars

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollars.

Versions SIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :

• Glacier — 1 999 dollars
• Black — 2 029 dollars
• Silver — 2 029 dollars
• Burgundy — 2 059 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollars.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollars.

Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphone
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !13 septembre 01:41Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en OuzbékistanLes prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en OuzbékistanHier 13:53Certains propriétaires d'iPhone 18 Pro Max aux États-Unis privés de connexionCertains propriétaires d'iPhone 18 Pro Max aux États-Unis privés de connexion26 septembre 14:52Structure interne de l'iPhone 18 Pro Max : coussinet en cuivre et caméra géanteStructure interne de l'iPhone 18 Pro Max : coussinet en cuivre et caméra géante20 septembre 22:53Un mode spécial introduit pour la batterie de l'iPhone 18 Pro MaxUn mode spécial introduit pour la batterie de l'iPhone 18 Pro Max19 septembre 20:28L'iPhone 18 Pro Max s'avère plus froid que les flagships Android lors des testsL'iPhone 18 Pro Max s'avère plus froid que les flagships Android lors des tests18 septembre 13:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue