Francesco Totti : Je considère ma forme entre 2001 et 2008 comme honteuse

La légende de l'AS Roma, Francesco Totti, s'est confiée sur les périodes les plus difficiles de sa carrière professionnelle, ses victoires en équipe nationale et ses souvenirs uniques lors d'une nouvelle partie de sa grande interview avant son anniversaire. Selon GOAL.com, s'appuyant sur le Corriere dello Sport, l'ancien capitaine a exprimé son opinion sans détour sur sa forme physique et ses réalisations. C'est ce que rapporte Goal.com .

Au cours de l'entretien, Totti a évalué de manière très critique son jeu entre 2001 et 2008, soulignant qu'il se trouvait dans un état « honteux » à cette époque. Cependant, il a rappelé que c'est précisément durant ces années qu'il a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe d'Italie. L'ancien attaquant a avancé l'idée que si le Mondial 2006 n'avait pas eu lieu, l'équipe nationale n'aurait pas pu devenir championne.

Coupe du Monde et impact des blessures

Selon Francesco Totti, il s'est rendu au Mondial en Allemagne avec seulement 40 à 50 % de ses capacités, en pleine période de convalescence difficile après une blessure. Malgré cela, ses mouvements et sa contribution sur le terrain ont été décisifs dans la victoire globale de l'équipe. S'il s'était limité à un seul Scudetto en Serie A, deux Coupes d'Italie, deux Supercoupes et un Soulier d'Or, il ne serait pas sorti du cadre romain, mais la Coupe du Monde a complètement changé son histoire.

En évoquant ses coéquipiers avec lesquels il avait la meilleure entente, l'ancien capitaine a mentionné Antonio Cassano et Vincent Candela. Il a rappelé qu'il entretenait des relations chaleureuses avec Cassano, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, et que pour Vincent Candela, arrivé à Rome depuis la France sans parler la langue, il avait fait preuve d'une attention particulière. Selon Totti, le vrai visage d'un joueur se révèle précisément durant les 90 minutes d'un match.

Une attention immortelle à Rome

Totti a affirmé qu'il ne regrettait absolument pas d'avoir terminé toute sa carrière sous le maillot de la Roma. Il a souligné qu'après sa retraite, l'amour et la popularité dont il jouit à Rome n'ont pas diminué, mais ont au contraire augmenté. Il a reconnu que la fidélité à un seul club et l'amour sincère donné aux supporters ont été les fondements de ses vingt-cinq ans d'histoire.

Au cours de l'interview, Totti a parlé de son amour pour les passes décisives, expliquant qu'avant que Spalletti ne le déplace au poste d'avant-centre, les passes lui semblaient plus importantes que de marquer des buts. Il a également souligné que l'un des regrets de sa carrière était de ne pas avoir joué dans la même équipe que le légendaire attaquant brésilien Ronaldo.