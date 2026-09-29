L'Iran a-t-il accepté une condition importante ? Les médias rapportent

Des informations ont circulé selon lesquelles l'Iran aurait accepté d'arrêter le processus d'enrichissement d'uranium en échange d'un allègement des sanctions. C'est ce que Al Hadath a rapporté en citant ses sources. Cependant, plus tard, la chaîne de télévision iranienne Press TV a démenti cette information en s'appuyant sur une source au sein du gouvernement du pays.

Il est rapporté que les médiateurs participant à l'organisation de négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran ont exigé certaines concessions de Téhéran concernant son programme nucléaire. Ils ont tenté de faciliter la conclusion d'un accord entre les parties.

Dans le même temps, Press TV a indiqué, via sa source, que l'Iran ne mène pas actuellement de négociations sur son programme nucléaire. Elle a souligné que la position de Téhéran sur cette question n'a pas changé et que Al Hadath a diffusé une information qui ne correspond pas à la réalité. Le démenti d'une source officielle iranienne montre également que l'information n'est pas confirmée pour le moment.

Pour information, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré avant la diffusion de ces informations que la seule issue pour sortir de la tension actuelle dans les relations avec les États-Unis était la négociation. Ces derniers jours, il a également été rapporté que des représentants des États-Unis et de l'Iran avaient tenu des discussions séparées par l'intermédiaire de médiateurs.

Le président américain Donald Trump a déclaré que de nouvelles négociations avec l'Iran pourraient avoir lieu. Selon lui, Téhéran est intéressé par un accord, mais les conditions proposées par la partie iranienne ne satisfont pas Washington. Trump avait précédemment rejeté la proposition de l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à reprendre les pourparlers de paix, mais a déclaré plus tard que de nouvelles négociations pourraient être organisées.

Rappelons qu'auparavant, The Wall Street Journal avait écrit, en citant des responsables américains, que Trump avait rejeté la proposition de paix de l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à arrêter les combats dans la région sous sept jours. Selon la proposition iranienne, le détroit d'Ormuz devait être rouvert sous sept jours et les négociations nucléaires devaient reprendre, à condition que les États-Unis allègent les sanctions, lèvent le blocus maritime et cessent le feu.

Pour l'instant, l'information selon laquelle l'Iran aurait accepté d'arrêter l'enrichissement d'uranium n'est pas officiellement confirmée. Au contraire, une source iranienne a ouvertement démenti cette nouvelle.