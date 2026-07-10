Lors de négociations de haut niveau à Minsk, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a invité les citoyens ouzbeks, en particulier les familles, à s'installer et à travailler en Biélorussie. En raison de la forte demande de main-d'œuvre dans le pays, il a promis que toutes les conditions sociales nécessaires seraient créées pour les nouveaux arrivants. Zamin.uz présente les détails de cette déclaration.

« Nous voulons que les Ouzbeks vivent ici »

Alexandre Loukachenko a souligné que la Biélorussie a aujourd'hui un grand besoin de travailleurs acharnés et de personnel qualifié. C'est pourquoi il a appelé les Ouzbeks non seulement à travailler temporairement, mais aussi à s'installer avec leurs familles pour construire une vie permanente dans le pays. L'accès au logement, à l'éducation et aux services médicaux est garanti pour les nouveaux arrivants.

Extrait de la déclaration d'Alexandre Loukachenko : « Nous voulons que les Ouzbeks viennent en Biélorussie avec leurs familles et y vivent. Si nécessaire, ils recevront également un soutien dans les domaines de la santé et de l'éducation. Il existe ici des opportunités pour travailler et se développer. »

La question de l'eau et de la terre : comment les intérêts des deux pays s'harmonisent-ils ?

Dans son discours, le dirigeant biélorusse a comparé les ressources naturelles des deux pays et a abordé des aspects inattendus :

La situation en Ouzbékistan : À l'heure actuelle, la question des ressources en eau et des terres devient très urgente pour l'Ouzbékistan.

Opportunités en Biélorussie : La Biélorussie dispose de ressources en eau et en terres beaucoup plus vastes, ce qui permet d'harmoniser les intérêts des deux pays.

Le facteur de confiance : Le respect historique et la confiance entre les deux peuples peuvent servir de base solide pour porter la migration de travail et la coopération économique à un nouveau niveau.

Une invitation dans le cadre d'une visite officielle

Ces déclarations ont été faites lors de la visite officielle du président ouzbek Chavkat Mirziyoyev en Biélorussie les 8 et 9 juillet. À l'issue des négociations, les dirigeants des deux pays ont signé la Déclaration sur l'établissement de relations de partenariat stratégique et ont échangé plusieurs documents bilatéraux importants.