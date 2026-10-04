Trump annonce un paiement unique de 90 dollars à plus de 20 millions d'Américains

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Trump annonce un paiement unique de 90 dollars à plus de 20 millions d'Américains

Le président américain Donald Trump a annoncé le versement d'une prime unique de 90 dollars à plus de 20 millions de bénéficiaires de Medicare pour les aider à couvrir leurs frais d'assurance maladie. Il l'a fait savoir sur le réseau social Truth Social.

Les Centres de services Medicare et Medicaid des États-Unis ont indiqué que le paiement serait effectué en octobre pour certains participants au programme Medicare Part B. La plupart recevront les fonds directement sur leur compte bancaire, tandis que d'autres recevront un chèque.

Les fonds proviennent du Medicare Improvement Fund, doté de près de 2 milliards de dollars alloués par le Congrès. Cependant, ce paiement ne concerne pas tous les seniors américains : certains bénéficiaires de Medicare, notamment ceux du plan Medicare Advantage, ne sont pas éligibles.

Il s'agit de l'une des dernières initiatives de Trump pour offrir une aide financière aux Américains avant les élections. Le président a également proposé un plan visant à verser 5 000 dollars à tous les Américains âgés si les républicains conservent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. Il ne s'agit toutefois que d'une proposition et non d'un paiement effectif.

L'administration Trump envoie également ces jours-ci des remboursements liés à l'Obamacare de 500 dollars à près d'un million d'Américains supplémentaires. Ce programme est distinct des paiements Medicare.

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