Les États-Unis battent un nouveau record de dette publique

La dette publique des États-Unis a dépassé 40 000 milliards de dollars, atteignant son plus haut niveau historique. L’information a été rapportée par l’Associated Press. Fait intéressant, la dette du pays n’avait atteint 39 000 milliards de dollars que cinq mois auparavant, en mars.

Une grande partie des dépenses fédérales américaines est consacrée à la défense, à la sécurité sociale et au programme Medicare, ainsi qu’au paiement des intérêts de la dette publique. Les experts attribuent principalement l’augmentation régulière de la dette au fait que les dépenses gouvernementales dépassent les recettes fiscales.

L’endettement massif contracté pour soutenir l’économie pendant la pandémie de COVID-19 a également joué un rôle important dans la forte hausse de la dette. Par la suite, les politiques visant à réduire les impôts et à augmenter les dépenses publiques ont accentué la pression sur le budget fédéral.

Les experts soulignent que la hausse de la dette publique affecte également la vie des Américains ordinaires. Selon eux, l’augmentation du coût des emprunts peut renchérir les prêts hypothécaires et automobiles, tout en limitant les capacités d’investissement des entreprises.

Selon les estimations du Bipartisan Policy Center, la dette publique américaine pourrait atteindre la limite de 41 100 milliards de dollars entre la fin de l’hiver et le milieu de l’été 2027. Le Congrès devra alors décider d’augmenter le plafond de la dette ou d’en suspendre temporairement l’application.