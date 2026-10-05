Des jeunes hommes se coupent les cils pour un look « masculin »

·16·Monde
Des jeunes hommes se coupent les cils pour un look « masculin »

Une tendance beauté inhabituelle est apparue chez les jeunes hommes du monde entier. Certains tentent de se couper ou de raccourcir leurs cils pour rendre leur apparence plus « masculine ».

Les longs cils ont longtemps été considérés comme un trait de beauté valorisé chez les femmes. Cela a même donné naissance à une industrie spécialisée dans la vente et la pose de faux cils.

Cependant, les longs cils ne sont pas toujours appréciés chez les hommes. Certains membres de groupes dits « alpha » considèrent les longs cils comme une caractéristique féminine et les raccourcissent pour rendre leur apparence plus masculine.

Depuis l'année dernière, des vidéos de jeunes hommes se faisant couper les cils dans des salons de coiffure ou de beauté ont commencé à apparaître sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Bien que beaucoup aient pensé que cette tendance disparaîtrait rapidement, elle s'est au contraire largement répandue dans divers pays.

Certains associent cette tendance au « looksmaxxing », une tendance internet visant à améliorer son apparence autant que possible. Mais raccourcir ses cils est non seulement inhabituel, mais peut aussi présenter des risques pour les yeux.

Les cils protègent les yeux de la poussière et de diverses petites particules, y compris les cellules mortes de la peau et la sueur. Ils offrent également une certaine protection contre les rayons ultraviolets. Par conséquent, couper les cils trop courts peut rendre les yeux plus vulnérables aux agressions extérieures.

Cela augmente le risque de problèmes tels que les infections, les démangeaisons et une sensation d'inconfort fréquente. Les cils finissent par repousser, mais ce processus peut prendre plusieurs mois.

Les partisans de cette tendance ne raccourcissent pas leurs cils pour les rendre plus épais ou plus longs, mais parce qu'ils les considèrent comme une caractéristique non masculine. Le désir d'adapter son apparence à un certain standard de « masculinité » influence également la propagation de cette tendance.

De plus, l'utilisation d'outils métalliques tranchants et mobiles près de l'œil peut présenter un risque sérieux. Un seul faux mouvement lors de la coupe des cils peut entraîner des lésions oculaires.

Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune base scientifique liant la coupe des cils à la masculinité. La longueur des cils dépend principalement de facteurs génétiques, et les longs cils peuvent se retrouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Par conséquent, considérer les longs cils comme une caractéristique exclusivement féminine n'est pas une règle scientifique, mais une vision culturelle façonnée par la société.

Les experts soulignent que la fonction principale des cils n'est pas esthétique, mais protectrice. C'est pourquoi, dans toute tendance cosmétique, il est important de prendre en compte les risques pour la santé au-delà de l'apparence.

LooksmaxxingTikTokTendances beautéCilsSanté
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une dame de 91 ans fait attendre les secours pour mettre ses faux cilsUne dame de 91 ans fait attendre les secours pour mettre ses faux cils23 avril 14:22En Turquie, un fugitif a vécu huit ans sous l'apparence d'une femmeEn Turquie, un fugitif a vécu huit ans sous l'apparence d'une femmeAujourd'hui 09:03L'« effet Haaland » : une seule publicité fait bondir les ventes de carottes de 25 % en NorvègeL'« effet Haaland » : une seule publicité fait bondir les ventes de carottes de 25 % en NorvègeAujourd'hui 08:5047 000 soldats : La Russie teste un nouveau scénario militaire en Asie centrale47 000 soldats : La Russie teste un nouveau scénario militaire en Asie centraleAujourd'hui 07:17Un Américain découvre un diamant de 6 carats lors de fouillesUn Américain découvre un diamant de 6 carats lors de fouillesAujourd'hui 07:07« Pyongyang envoie 10 000 soldats de plus » : Zelensky sur les nouvelles forces au front russe« Pyongyang envoie 10 000 soldats de plus » : Zelensky sur les nouvelles forces au front russeAujourd'hui 06:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils