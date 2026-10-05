Des jeunes hommes se coupent les cils pour un look « masculin »

Une tendance beauté inhabituelle est apparue chez les jeunes hommes du monde entier. Certains tentent de se couper ou de raccourcir leurs cils pour rendre leur apparence plus « masculine ».

Les longs cils ont longtemps été considérés comme un trait de beauté valorisé chez les femmes. Cela a même donné naissance à une industrie spécialisée dans la vente et la pose de faux cils.

Cependant, les longs cils ne sont pas toujours appréciés chez les hommes. Certains membres de groupes dits « alpha » considèrent les longs cils comme une caractéristique féminine et les raccourcissent pour rendre leur apparence plus masculine.

Depuis l'année dernière, des vidéos de jeunes hommes se faisant couper les cils dans des salons de coiffure ou de beauté ont commencé à apparaître sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Bien que beaucoup aient pensé que cette tendance disparaîtrait rapidement, elle s'est au contraire largement répandue dans divers pays.

Certains associent cette tendance au « looksmaxxing », une tendance internet visant à améliorer son apparence autant que possible. Mais raccourcir ses cils est non seulement inhabituel, mais peut aussi présenter des risques pour les yeux.

Les cils protègent les yeux de la poussière et de diverses petites particules, y compris les cellules mortes de la peau et la sueur. Ils offrent également une certaine protection contre les rayons ultraviolets. Par conséquent, couper les cils trop courts peut rendre les yeux plus vulnérables aux agressions extérieures.

Cela augmente le risque de problèmes tels que les infections, les démangeaisons et une sensation d'inconfort fréquente. Les cils finissent par repousser, mais ce processus peut prendre plusieurs mois.

Les partisans de cette tendance ne raccourcissent pas leurs cils pour les rendre plus épais ou plus longs, mais parce qu'ils les considèrent comme une caractéristique non masculine. Le désir d'adapter son apparence à un certain standard de « masculinité » influence également la propagation de cette tendance.

De plus, l'utilisation d'outils métalliques tranchants et mobiles près de l'œil peut présenter un risque sérieux. Un seul faux mouvement lors de la coupe des cils peut entraîner des lésions oculaires.

Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune base scientifique liant la coupe des cils à la masculinité. La longueur des cils dépend principalement de facteurs génétiques, et les longs cils peuvent se retrouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Par conséquent, considérer les longs cils comme une caractéristique exclusivement féminine n'est pas une règle scientifique, mais une vision culturelle façonnée par la société.

Les experts soulignent que la fonction principale des cils n'est pas esthétique, mais protectrice. C'est pourquoi, dans toute tendance cosmétique, il est important de prendre en compte les risques pour la santé au-delà de l'apparence.