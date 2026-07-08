Cils de 20,5 centimètres : les médecins ne trouvent aucune explication

La Chinoise Yu Jianxia est inscrite au Livre Guinness des records depuis près de dix ans comme détentrice des plus longs cils naturels au monde. Le plus curieux est que ses cils continuent de pousser. Les médecins n'ont toujours pas trouvé d'explication scientifique précise à ce phénomène.

Le nom de Yu Jianxia a été inscrit pour la première fois dans le Livre Guinness des records le 28 juin 2016. À l'époque, le cil le plus long de sa paupière gauche mesurait 12,4 centimètres. Après une nouvelle mesure en 2021, le record a été mis à jour et la longueur des cils a été officiellement enregistrée à 20,5 centimètres. Ce chiffre constitue toujours un record mondial.

Lorsque ses cils ont commencé à pousser rapidement, la femme a consulté des médecins. Les spécialistes ont tenté de lier ce phénomène à des changements hormonaux, à l'hérédité ou à des maladies, mais les examens n'ont révélé aucune cause. Il est précisé qu'aucun membre de sa famille ne présente une telle caractéristique.

Yu Jianxia elle-même attribue la croissance inhabituelle de ses cils à une période de solitude spirituelle passée dans les montagnes. Elle ne considère pas cela comme un défaut, mais comme un cadeau du destin.

La détentrice du record souligne que ses longs cils ne gênent pas sa vie quotidienne. Au contraire, grâce à eux, elle n'utilise pratiquement aucun produit cosmétique pour les yeux. Yu

Jianxia se dit fière de son apparence unique et, affirmant que ses cils continuent de pousser, elle n'exclut pas que le record du monde puisse être battu à nouveau.